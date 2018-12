Rodrigo: "Espero jugar ante el Sevilla, aunque sea con molestias"

Rodrigo Moreno quiere estar ante el Sevilla este sábado en Mestalla. El delantero ha hecho trabajo este miércoles con el recuperador y este jueves quiere hacer ya parte del entrenamiento junto a sus compañeros. "Ojalá pueda llegar", asegura el atacante, que es consciente de la importancia para el Valencia CF del compromiso ante el conjunto sevillista.



Estas son sus declaraciones

¿Llegas al partido?

Hoy he hecho trabajo con el recuperador, mañana tengo previsto hacer una parte con el grupo, por la tarde haré cosas y en principio la idea es poder llegar para ayudar a todos, ojalá pueda llegar.

¿Estás dispuesto a forzar?

Si, es un partido muy importante por el rival y por la trayectoria que llevamos a lo largo de la temporada. ¿Forzar? No sería la primera vez que juego con molestias, es muy difícil jugar sin ningún tipo de dolor, dependiendo de cómo me encuentre el viernes valoraremos si sí o si no.

¿Es una final?

Es un partido importante para volver a tener buenas sensaciones, para encontrarse bien. Hablar de los objetivos finales de la temporada ahora, viendo nuestra trayectoria de la temporada, no tiene sentido. Es momento de reencontrarnos como equipo y a partir de ahí poder sacar buenos resultados.

¿El equipo necesita reforzarse en el mercado de invierno?

Yo soy de la opinión que no tengo nada que ver con eso, yo solo estoy para entrenar y aportar lo máximo.

¿Cómo se vive en el vestuario este momento del equipo?

No se vive como nos gustaría. Evidentemente nadie es indeferente a la situación. Todo el mundo quiere jugar, ganar, marcar goles y que el equipo tenga primero un remdimiento estable y luego tener una cierta brillantez como tuvo el año pasado. Sabíamos que esta temporada iba a ser más complicada, que la exigencia y las expectativas iban a ser mayores que el año pasado, es verdad que hubo partidos en los que se mereció más y no se dio, el fútbol son resultados, estados de ánimo, porque la victoria siempre te da ese plus de motivación, pero ahora mismo la situación es la que es, hay que asumirla y apretar todos para poder mejorar.

¿Estáis a muerte con Marcelino?

Estamos a muerte por él y creo que él en nosotros. En ese aspecto no hay ningún tipo de duda.

¿Te obsesiona el gol?

La jugada del otro día contra el Rayo en la que se la paso a Kevin demuestra que no tengo ninguna obsesión ni me preocupa. Me preocupa que el equipo vuelva a ser un equipo a nivel ofensivo alegre y que volvamos a generar dudas al rival porque es la mejor forma para que todos los delanteros y jugadores de ataque volvamos a marcar goles. El gol es lo más importante del fútbol y es lo que te da ser mejor en todo. No tengo obsesión en el gol, para mi lo importante es que el equipo juegue bien.

¿Molesta que se hable de todos los partidos como finales?

Me es indiferente, es un partido para coger buenas sensaciones y conseguir un punto de partida para que el equipo vuelva a tener un nivel estable. Hablar de aquí a final de temporada es muy complicado, todo puede pasar. La liga este año está muy complicada, muy pareja, hay equipos que en principio no tenían que estar arriba y viceversa, así que ya veremos.