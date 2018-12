Así fue el discurso de Anil Murthy en la Junta General Ordinaria

Anil Murthy fue la voz cantante en la Junta General Ordinaria del Valencia CF y aprovechó para hacer balance sobre la actualidad. Este fue su discurso:

La Junta General Ordinaria es el lugar para explicarles la temporada 2017-18 y los planes para la 2018-19. El proyecto, desde la propiedad, sigue siendo muy claro: estabilizar y hacer crecer al Valencia CF, construir un club fuerte para las futuras generaciones de valencianistas.

El aspecto económico es algo fundamental y hoy debemos decir que el Valencia Club de Fútbol es financieramente más sólido. Esta temporada, el club ha comenzado a pagar sus deudas a los bancos. Esta es la primera vez en más de diez años que el Club está pagando sus deudas. Además, Meriton ha pagado completamente sus deudas. Los bancos están contentos y saben que están tratando con un club serio, que ya no evita sus obligaciones. Este es un paso importante porque fortalece nuestra credibilidad financiera de cara a futuras transacciones. Los bancos no siempre han tenido una buena experiencia con el Valencia CF. Con nosotros, no tienen preocupaciones.

Debido a las pérdidas incurridas en las últimas temporadas, tenemos que hacer una reducción del capital social. Esta es una operación financiera simple que pone en orden nuestra estructura contable. El patrimonio neto se mantiene y los accionistas no pierden ningún valor en las acciones. Eso es lo más importante. Los bancos entienden claramente esta operación.

Esta temporada, como cualquier otra temporada, venderemos jugadores para reducir las pérdidas al mínimo y estar listos para el mercado de verano.

Si hablamos de Marketing, el Valencia CF también está trabajando duro en mejorar sus ingresos. Necesitamos todavía más éxito comercial. Este año hemos superado los 50 sponsors y todos, los grandes y los más pequeños, marcas internacionales y marcas valencianas, ven cómo su asociación con el Valencia CF es beneficiosa. Es el máximo número de partners logrado hasta ahora en la historia del club y debemos estar orgullosos. Estamos trabajando con todos y cada uno para promover sus marcas a través de maneras innovadoras. En particular, muchos buscan la activación digital y estamos listos para hacer esto debido a nuestra fuerte inversión en la transformación digital esta temporada. El Valencia CF ha ganado varios premios y reconocimientos por sus campañas de activación.

Uno de los motores del proyecto, del futuro Valencia CF, es la Academia, la cantera. Tenemos claro que la Academia es el futuro de este club y continuaremos invirtiendo en ella. Hemos protegido al Club sellando contratos con los jugadores más prometedores. No dejarán el Valencia excepto a un precio muy alto.

La cantera ahora solo es fútbol de élite. Solo se están formando jugadores jóvenes en todos nuestros equipos para su futuro como jugadores de nivel superior, con instalaciones y recursos de élite para su preparación técnica y física. Las competiciones son para aprender y desarrollarse. Los entrenadores han comprendido su trabajo y el primer equipo es su referencia. Todos los equipos están vinculados. Nuestro enfoque en el scouting está en la Comunidad Valenciana desde muy temprana edad. Estos jóvenes tienen al Valencia CF en sus corazones. Ellos tienen sus familias aquí y sus amigos. El fútbol es, a veces, más que solo dinero. Tenemos que entender esto claramente y ser inteligentes en la forma en que encontramos a nuestros mejores jugadores jóvenes.

En relación con el nuevo estadio, ya hemos enviado toda la documentación requerida a las autoridades y estamos esperando las licencias. Repetimos que es extremadamente importante obtener todas las licencias para el proyecto del nuevo estadio antes de que podamos avanzar. Paralelamente, hemos estado trabajando con Deloitte en la venta de Mestalla y en la financiación del nuevo estadio. Hay interés en la compra de Mestalla. Estamos analizando los números y el principio fundamental es que no debe hacer que el Valencia CF sea financieramente inestable. La venta debe tener sentido económicamente para el Club a largo plazo.

Mudarse a un nuevo estadio es un gran proyecto y no un evento. Muchos valencianistas, la mayoría de los aficionados con los que hemos hablado, no quieren moverse. Tienen sus hábitos y aman a Mestalla. Debemos hacer que el nuevo estadio esté diseñado para los aficionados, para que el cambio traiga más seguidores al estadio. Continuaremos impulsando este proceso e informaremos a todos los aficionados de nuestros próximos pasos cuando hayamos completado nuestro análisis de los números.

El del nuevo estadio no es el único tema heredado que seguimos gestionando para solucionarlo. El Tribunal de la Unión Europea ha rechazado nuestra apelación para suspender los pagos hasta la decisión final sobre el caso. Estamos presionando a los tribunales de la UE para que tomen la decisión final. Creemos firmemente que no hubo ayuda estatal y que la decisión final de los tribunales no será lo que la Comisión de la UE está tratando de infligir injustamente al club. Mientras tanto, estamos manteniendo un diálogo muy constructivo con el IVF y la Generalitat para encontrar una solución operativa que cumpla con las obligaciones legales y no dañe la situación financiera del Club a corto plazo. Confiamos en que alcanzaremos una solución mientras impulsamos la pronta resolución de este asunto por parte de los tribunales de la UE.

En el caso de Porxinos, estamos en el proceso legal de buscar una compensación de las autoridades locales y de la Generalitat. Tenemos argumentos de peso y seguiremos este curso legal.

En nuestros esfuerzos de acercarnos a la afición, debemos valorar y trabajar en mantener el fuerte apoyo de los aficionados al Valencia CF y su asistencia a los partidos. Nuestra venta de abonos para esta temporada supuso un récord de crecimiento y la asistencia general a Mestalla está siendo muy alta, es una referencia en los estadios de LaLiga. Nuestro primer partido oficial esta temporada, a mediados de agosto, tuvo más de 46.000 espectadores. Incluso a las diez de la noche, un miércoles, se acercó a los 40.000. Pese a los últimos resultados, los valencianistas son una afición fiel que mantiene su confianza en el club y esta alta asistencia al estadio así lo refleja. Debemos fomentar esa relación fuerte y directa con los aficionados.

Estamos invirtiendo en la tecnología, como la reciente aplicación oficial, para que, a través de las próximas herramientas que incluirá, el club y sus aficionados podamos estar todavía más conectados. Todas las noticias y novedades del Club llegarán directamente a cada uno de los aficionados desde el Club.

Además de ello, una nueva generación de aficionados jóvenes está aumentando y debemos seguir trabajando también en ello. En 2016, el promedio de edad era de 43 años y en 2017 de 43.5. En 2018 ha habido una bajada significativa a 39 años. Alrededor de 6.000 abonados son menores de 25 años, el 15%. Es una señal alentadora de que los jóvenes seguidores son nuevos abonados que quieren apoyarnos. Eso sí, debemos hacer más y mejor para que los abuelos y los padres traigan a sus hijos a Mestalla, para asegurar que esta tradición se mantenga en la familia de generación en generación y que Mestalla sea un lugar atractivo y seguro para los niños.

En esta temporada, todo el estadio está libre de humo, no solo la grada familiar. Introduciremos nuevas medidas para apoyar a las familias que desean comprar abonos de temporada en cualquier lugar del estadio. Todo el estadio será una grada familiar. Estamos trabajando muy de cerca con las universidades para atraer a estudiantes valencianos y extranjeros a nuestros partidos. Está funcionando.

Quiero hacer especial hincapié en que vamos a seguir haciendo cambios para tener una alta asistencia en un Mestalla seguro para todos. La asistencia de la temporada pasada fue muy alta en casi todas las partes del estadio, con una media del 80%. Alrededor de 4.000 titulares de abonos de temporada tuvieron una asistencia del 100%. Y un afortunado ganó un Alfa Romeo por su fidelidad. Este año seguimos con la misma tendencia, debemos seguir trabajando para tener una asistencia aún más alta. Vamos a seguir premiando la asistencia.

El Club sigue apoyando a la Fundacion en su labor de mejorar el Futbol Femenino. Aunque los resultados deportivos actuales deben mejorar, la realidad es que el Valencia CF está dando más apoyo al fútbol femenino. Hemos reubicado a todo el fútbol base a instalaciones privadas de entrenamiento, con más y mejores medios. La Fundación ha empezado a vender abonos y entradas para todos los partidos en el estadio Antonio Puchades y los beneficios irán a más becas. Seguimos invitando a que las instituciones, que piden un mayor apoyo a las mujeres, asistan a los partidos y muestren su apoyo materialmente. Esperamos no verlos solo en un derbi como el del próximo domingo.

En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa del club, la Fundación ha aumentado el número de escoles en la región de Valencia dentro del programa 'Cor Blanquinegre' para construir inclusión social. Es un programa muy importante y vamos a hacerlo crecer, como también el programa de la Fundación para los discapacitados, con LaLiga Genuine, que se jugará en Paterna en el mes de junio.

Por supuesto, esta temporada llega el Centenario, en marzo del año que viene, y queremos que nadie tenga duda de que vamos a darle la importancia que tiene. Hemos anunciado ya muchas iniciativas, la equipación conmemorativa, el logo, la canción, el documental, la exposición, acciones con las fallas, libro oficial, timeline€ y seguimos trabajando en muchas más. Es una responsabilidad y un orgullo para el club, va a ir a más y los aficionados van a ver iniciativas pensadas para compartirlas con ellos, como la exposición que rodea Mestalla, o el nuevo Tour Mestalla con la bandera fundacional como una joya restaurada por la Universidad Politécnica de València (UPV). Los patrocinadores, que siempre son necesarios, están confiando en el proyecto del Centenario del Valencia. Habrá actos oficiales y también populares.

Pensamos que también habrá un partido importante de la Selección Española y, esa al menos es nuestra petición oficial, la final de la Copa del Rey. Al margen de eso, puedo anunciar que todos los socios van a recibir obsequios del club con motivo del Centenario, que esperamos que proyecte una buena imagen.

En conclusión, aunque hay mucho por mejorar, el balance es positivo. El club está progresando en el buen camino y es más fuerte. Esta temporada, el club es consciente de que el momento actual es negativo e inesperado. No va ser fácil lograr el objetivo de nuestro proyecto. El club tiene que acelerar su adaptación al fútbol actual, pero soy optimista. Disponemos de una propiedad que apoya sin dudas el proyecto y profesionales para ejecutar decisiones difíciles.

Estoy convencido de que vamos a superar todos los retos del camino y vamos a seguir creciendo. El partido contra el Sevilla es vital, muy importante, y pido a todos los valencianistas que, como siempre han hecho, pongan todo de su parte para que el ambiente ayude al equipo, al nuestro y al suyo, a ganar. El objetivo deportivo del equipo para esta temporada sigue siendo el mismo, acabar entre los cuatro primeros. Gracias a todos. Amunt Valencia!