Dani Parejo habla de los pitos de Mestalla

Dani Parejo, capitán del Valencia CF y asistente en el gol de Diakhaby, no se escondió a la hora de mostrar sus impresiones sobre las protestas de su afición. Estas fueron sus respuestas tras el partido:

Empate en Mestalla contra un rival directo.

Hemos hecho una buena primera parte, desde el inicio hasta el final, ellos no han tirado a puerta, pero en el primer tiro a puerta encajamos, es duro en la situación en la que estamos, es difícil de digerir. Hemos pasado minutos de dudas como es normal, pero el equipo ha querido ir a por el partido para darle la vuelta y hemos marcado en el 92. El fútbol es el fútbol, ello nos tiran dos o tres veces que es muy poco y encajamos en el primer tiro, es verdad que este año nos está costando hacer goles, las estadísticas están ahí, somos de los menos goleados, pero de los que menos marca y es difícil ganar partido así.

¿Cómo se explica el bajón de rendimiento con respecto al año pasado?

Sobre las notas a mí y al resto... creo que este año hemos jugado partidos mejor que el año pasado y el resultado no ha sido el mismo, recuerdo partidos de generar mucho como el partido del Girona, Leganés... es un poco más tema de resultados que de rendimiento del equipo. Hemos competido en cualquier campo, hemos plantado cara a cualquiera, pero las cosas no saben como queríamos.

¿Temes que vuelvan los pitos de forma continuada? El otro día a ti, hoy al equipo...

Yo estoy acostumbrado, he pasado momento así. ¿Es difícil? ¿Es incómodo? Sí. Yo como no es la primera vez lo llevo mejor que muchos compañeros, es difícil para la gente joven jugar en casa con tu afición y recibir pitos, no es cómodo, pero la gente manifiesta lo que siente y lo que cree. Hay que intentar pensar en cambiar la situación, no ponermos objetivos a largo plazo, no mirar más allá y pensar en el próximo partido, sería perder el tiempo.

¿Entiende los pitos? Solo se ha ganado un partido.

Es verdad que solo hemos ganado uno y el potencial que tiene el equipo no es para ganar uno, la gente manifiesta lo que siente, lo que cree y hay que respetarlo y cambiarlo, cuando el qeuipo gane seguro que el equipo saldrá ovacionado.

¿Qué le dice a los más jóvenes por los pitos?

Por mucho que digas y que hagas son situaciones incómodas, hay futbolistas que no lo han vivido nunca, hay que ser equipo más que nunca, confiar en el compañero y esto lo sacaremos entere todos, no lo vamos a sacar individualmente, se sacará pensando, jugando y haciendo lo mejor para el equipo.

¿Sigue vivo el objetivo de la Champions?

Potencial para estar en los puestos de arriba sin duda, pero ahora es momento de recapacitar y no pensar a largo plazo y medio, hay que ir partido a partido y ver qué pasa.

¿Hay alguna novedad en torno a tu renovación?

Que yo tenga conciencia, no. Yo siempre lo he dicho, y mira que ahora he recibido mucha críticas hacia mi persona, pero estoy acostumbrado, tengo el respaldo de mis compañeros y soy feliz aquí.