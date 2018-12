José Luis Gayà no se marchó contento tras el empate frente al Sevilla. El lateral izquierdo del Valencia CF lamenta que el equipo no plasmara su superioridad en el marcador:

Empate 'in extremis' contra el Sevilla.

Nos vamos jodidos, queríamos ganar, hemos hecho una primera parte bastante mejor que ellos, hemos tenido dos o tres ocasiones claras, en la segunda partido a raiz del gol hemos perdido el dominio, nos han pillado a la contra y al final hemos conseguido el empate, pero queríamos ganar y nos vamos tristes.

Era un partido vital y no se ha ganado.

Era un partido vital y lo seguía siendo hasta ahora, pero el fútbol tiene estas cosas, queríamos ganar, hemos venido para hacerlo y nos vamos a tristes, pero no nos vamos a rendir ni a bajar los brazos, vamos a levantarnos de estos golpes y seguir luchando lo que nos queda, este equipo no va a bajar los brazos hasta el último partido de Liga.

Otra vez la falta de gol merma al equipo.

Hemos tenido una ocasión doble clara al principio con dos paradas espectaculares, todos los porteros que vienen aquí hacen el mejor partido, pero es verdad que nos ha faltado generar más, hay que mejorar sí o sí, el equipo no se va a rendir y vamos a intentar conseguir el objetivo, aunque hoy era necesario ganar...