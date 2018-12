¡Ojo! Recadito de Marcelino en la rueda de prensa

"Soy el máximo responsable, pero no el único culpable". En esa frase puede resumirse un toque de atención de Marcelino García Toral a sus jugadores tras el partido disputado entre Valencia CF y Sevilla FC en Mestalla en el que se produjo la primera pañolada desde que llegó. Esta es la rueda de prensa completa:

¿Con qué sensación se marcha hoy?

Estamos tristes porque queríamos ganar el partido, al final hemos rescatado un punto, pero queríamos los tres. Salimos como se vio con esa intención, jugamos 45 minutos muy bueno, el segundo tiempo lo empezamos bien, pero en la primera acción del rival nos marcaron el gol y eso nos dificulta todo, hubo unos minutos que nos quedamos groguis, al final nos vinimos arriba y pudimos empatar, aunque el rival también tuvo el 0-2, pero rescatamos un punto al final en la última acción. Todo lo que no fuera ganar era un paso atrás y por lo tanto lo dimos.

¿Sigue siendo un problema de puntería?

Somo el tercer equipo que menos pierde, uno de los que menos recibe, estamos entre el séptimo y el octavo que más llega, somos de los que menos meten... Hoy nos llegan poco y nos meten después de un dominio nuestro. Son datos, el dato que nos penaliza es que llevamos doce goles a favor en 15 partidos, 3 de ellos en un partido. Para ganar partidos, que yo sepa, hay que meter más goles que el rival y no conozco otra forma.

¿Crees que de no haber llegado ese gol se habría puesto en duda su condición de entrenador?

No creo que haya diferencia, si el trabajo de un entrenador se analiza por un gol en el minuto 94 pues entonces no tiene razón de ser. El trabajo de un entrenador va en función de una trayectoria en un club, a patir de ahí somo el mismo cuerpo que la temporada pasada, ponemos las mismas herramientas a los jugadores que el año pasado, pero el año pasado salía y este año no, si es culpable el entenador tengo que respetarlo, pero trabajamos igual y somos los mismos.

¿Te sientes con confianza para revertir la situación?

Por supuesto, sin ningún tipo de dudas. Me baso, como he dicho antes, en estadísticas y hechos.

¿En qué crees que es responsable el cuerpo técnico en la falta de gol? El año pasado Zaza llevaba 9, el equipo el triple, Rodrigo 8...

Que tenemos un dato muy diferente en cuanto a los goles de la temporada pasada todos los sabemos, dos jugadores que siguen no están teniendo la suerte y la decisión de de la temporada pasada. ¿Llegamos menos al área que la temporada? No. ¿Tenemos menos eficacia? Sí. Simo, como bien acabas de comentar, llevaba 9 goles a estas alturas de la temporada por ejemplo, nuestros delanteros llevan muy pocos.

Pitada de Mestalla. ¿Crees que puede ser irreversible?

La grada pita si no se gana, hoy pitó al final y a pesar del resultado adverso apoyó a su equipo. ¿No ganas? Es normal que la gente pite, es normal que exterioricen su frustracion si el equipo no gana y este año solo lo ha hecho una vez. No me parece extraño que la grada pite.

¿Va a aprovechar la estancia de Lim para reunirse y pedir fichajes?

En principio no tengo ninguna reunión con Peter.

¿Entendería que a parte del aficionado le suena como excusa estas dimámicas de las que habla? Llevamos casi cinco meses de temporada ya...

No son excusas, yo argumento. Que la parte de la grada lo entienda como excusas, lo respeto.

A Guedes se le veía que no podía mas. ¿Compensa no tenerlo al 100%? El gol vino por su lado...

Gonçalo tiene predisposición para jugar, se está sacrificando por el equipo, tiene una merma, pero para mí el gol no viene por la banda, hacen una jugada, sacan un centro, hacemos un despeje y olvidamos una marca y nos rematan en el área pequeña. La causa del gol es lo que hacemos después del centro, que la vi ahora en el televisor. Creo que Gonçalo estuvo a un nivel bastante mejor que en Madrid, ya sabíamos que sería difícil aguantar los 90 minutos, pero un futbolista que quiere ayudar, y y que para nosotros es importante, para mí tiene mérito porque lo fácil si no estás bien es decir que no está disponible.

Solo un partido ganado en casa y eliminados de la Champions y nadie pide su cabeza. ¿Cómo lo interpreta cuando no ha pasado lo mismo con otros entrenadores?

No sabría decirte, comparar una situación mía con otras que no he estado presente, no lo sé, a mí la afición me mostró su máximo respeto desde el primer día, la temporada pasada estuvimos por encima de lo previsto y esta, por debajo. Yo me considero el máximo responsable, pero no el único culpable. Trabamos con el mismo esfuerzo y dedicación y análisis que el año pasado, por lo tanto seguiremos trabajando hasta que el club considere que tenemos que estar aquí con la misma dedicación, honestidad y convencimiento. Con el mismo. El hecho de que no pidan la cabeza no quiere decir que no haga mía la pitada personalmente como máximo responsable del equipo.

¿Cree que por el rendimiento de algún futbolista, hay que firmar y reforzarse en el mercado de invierno?

No hemos hablado de ese tema, no puedo ir perdiendo tiempo y energía en hacer valoraciones de mercado, cuando lo prioritario para mí es el siguiente partido. Nosotros cuando decidimos cambiar la parte de ataque del equipo pensamos que necesitábamos aumentar el número de goles. Fichamos jugadores que estábamos de acuerdo todos que nos iban a aumentar y dar un plus, los números dicen que no, la confianza perisitirá, pero estamos en una dinámica de no acertar y los que estaban la temporada pasada también tienen menos acierto. Hay que seguir trabajando hasta que el acierto llegue.

Ha dicho que no es el único culpable. ¿Quién son el resto de culpables?

Lo he dicho y no voy a extender es más.

¿Entendería que Peter Lim pueda tener dudas?

Entiendo que el propietario tenga dudas, como las tenemos todos, cuando no se gana todos tenemos dudas de todos. Todos de todos. Del entrenador, de los futbolistas, del presidente, del propietario. La solución es una, ganar y el propietario, como así lo indica la palabra, es el que tiene las decisiones finales.

¿Lo del año pasado fue un espejismo?

No, yo creo que no, el año pasado creo que el inicio tan bueno nos sirvió para que todds rindieran al máximo nivel, pero una situación adversa como esta y de mayor exigencia, no está pasando factura. Este equipo no expone en el campo de forma continuada su capacidad, el mínimo revés nos hace perder el camino del plan, tomar decisiones individuales y aumentar las dudas en cada uno de nosotros.

El equipo ha dado un paso atrás dijo. ¿Eso es decir adiós a la Champions?

Hoy solo contemplábamos la victoria para acercarnos a la parte alta de la clasificación, queríamos ganar, esta victoria suponía acortar distancias sobre un posible competidor, al no ganar es un paso atrás evidente, pero en ningún caso debe ser una renuncia a la busqueda de un objetivo. Creo que al grupo le interesa alejar la visión en lo lejano y centrarse en lo cercano, en lo próximo, en lo inmediato.