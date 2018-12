Reparto de puntos entre el Valencia Mestalla - At. Baleares

El Valencia CF Mestalla logró un trabajado empate ante el Atlético Baleares en el Antonio Puchades (1-1), en un encuentro muy disputado, en el que el filial blanquinegro jugó de tú a tú ante uno de los gallitos de la categoría y en el que peleó hasta el final por un mejor resultado.

El Valencia Mestalla saltó al campo con muchas ganas de terminar con la mala racha que estaba sufriendo y así fue. En el minuto dos el filial llegaba por primera vez al área rival y Miguel Merentiel marcaba todo un golazo que ponía a los de Miguel Grau por delante en el marcador. Un gran inicio para un gran equipo. El Atlético Baleares no dejó de intentar llegar al área local y a los 15 minutos de juego Canario marcaba el gol del empate. El VCF Mestalla no tardó en reaccionar buscando en todo momento aumentar su marcador, no dejó de buscar el segundo con la misma ambición del inicio. La primera parte transcurrió con mucha intensidad por parte de ambos equipos.

Arrancaba la segunda parte con un VCF Mestalla con muchas ganas de que los 3 puntos se quedasen en casa y apenas había transcurridos unos minutos del inicio cuando Sito remataba, pero por poco se desviaba por el lateral de la portería. Esquerdo también lo intentaba en el 52 pero volvía a irse fuera de la portería de Carl. El Atlético Baleares tampoco dejó de presionar, pero un efectivo Cristian Rivero frustraba todas sus llegadas. Al final, un empate muy trabajado, pero el VCF Mestalla mereció mucho más. Peleó muy duro desde el inicio del encuentro para deleitar a la afición con una victoria en casa, pero no pudo ser.



Ficha técnica:



1. Valencia CF Mestalla: Cristian Rivero, Pascual Alba, Álex Centelles, Fernando Román, Javi Jiménez. Hugo Guillamón, Álex Blanco (72' Fran Navarro), Uros Racic, Miguel Merentiel, Esquerdo (62', Kang In) y Sito ©? (90', Pablo Jiménez).

1. Atlético Baleares: Carl, Kike, Biel, Vallo (79' Álvaro Vega), Rubén, Rovirola, Canario, Marcos, Nuha (75' Adrián Hernández), Fullana © y Samuel (66' Hugo).

Goles: 1-0, M.2: Miguel Merentiel. 1-1, M.14: Canario.

Árbitro: Catalá Ferrán del comité territorial catalán. Amonestó a Javi Jiménez, Hugo Guillamón del VCF Mestalla y a Rubén, Vallo, Hugo del Atlético Baleares.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga del Grupo III de Segunda B, disputado en el estadio Antonio Puchades ante unos 700 espectadores. En las gradas estaban el exjugador y actual técnico del Juvenil A, Miguel Ángel Ferrer "Mista", el director del área técnica Pablo Longoria y el exjugador y actual consejero del club, Juan Cruz Sol.

Así ha sido el Valencia Mestalla - Atlético Baleares:



