Marcelino sigue... de momento

Marcelino sigue siendo entrenador del Valencia CF después del empate del pasado sábado en Mestalla ante el Sevilla, que deja al conjunto valencianista decimoquinto en la clasificación con solo 18 puntos en quince jornadas de campeonato, muy lejos del objetivo deportivo que se marcó el club a principios de temporada, que no es otro que la Liga de Campeones. Es la principal consecuencia de la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, el director general Mateu Alemany y el jefe del área técnica, Pablo Longoria, con el propietario del club de Mestalla, Peter Lim. Es la principal consecuencia pero hubo más. Por partes.

¿Significa esto que el futuro de Marcelino está en el aire? No necesariamente, pero es significativo que el técnico no estaba en la reunión, y, por ejemplo, sí estaba en la reunión en la que hace un año se planificaron los fichajes de invierno. Este lunes no estaba Marcelino con Peter Lim porque, entre otras cosas, Mateu Alemany estaba explicando al propietario las causas del mal momento deportivo del equipo y eso, obviamente, tiene que ver con la gestión que ha hecho esta temporada el entrenador. Si en adelante Marcelino pierde poder de decisión y capacidad ejecutiva, se podrá ir calibrando, por ejemplo, durante este mercado de invierno. Y si por ejemplo, este martes Lim se reúne con Marcelino. Sea como sea, el técnico está únicamente centrado en estos momentos en sacar al equipo adelante, por lo tanto, los fichajes son cosa de Mateu Alemany y Pablo Longoria. En otras palabras, siguen vigentes las palabras del presidente del Valencia CF Anil Murthy en una entrevista que concedió la semana pasada a SUPER en las que venía a decir que no puede garantizar el futuro de Marcelino. Si el Valencia CF no es capaz de ganar en Eibar ni tampoco al Huesca en Mestalla, ¿quién puede garantizar que Marcelino seguirá al frente del banquillo? La realidad es que el técnico asturiano es, hoy en día, entrenador del Valencia CF.

Pero no se trata de que tenga un ultimátum en Liga, es más simple, si no gana partidos terminará saliendo y el futuro se lo está jugando partido a partido, tanto, que en el club no se puede garantizar que Marcelino seguirá siendo entrenador si, por ejemplo, pierde de manera escandalosa el miércoles en Mestalla ante el Manchester United. En otras palabras, el futuro del técnico asturiano se decide ahora partido a partido dada la delicada situación del equipo. Ese es el plan.



Plan 'antiChampions'

En cuanto a los otros temas tratados al margen del futuro del entrenador, según ha podido saber SUPER, el club ya trabaja en un hipotético plan ante la posibilidad de que el Valencia CF no esté la temporada que viene en Liga de Campeones, algo lógico porque en estos momentos es muy complicado pensar en lo contrario. El contenido del plan en que trabaja el club si el equipo no se mete en Liga de Campeones es muy claro y lo han dicho el presidente y el director general; vender jugadores. El Valencia no tiene otra manera de generar ingresos más fiable en estos momentos.



Delantero y defensa

Por otra parte, el Valencia mantiene un ojo puesto en el mercado ante la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado invernal, si bien la eliminación de la Champions limita el margen de maniobra y obliga a que para que puede haber fichajes tenga que haber salidas. Un delantero y un defensa siguen siendo las prioridades, por lo tanto, las salidas de Batshuayi y Murillo están sobre la mesa. Se buscan futbolistas que no comprometan en lo económico, es decir, se buscan cesiones.