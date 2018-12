Finaliza la reunión entre Peter Lim, Alemany, Murthy y Longoria

El propietario del Valencia CF, Peter Lim, se ha reunido en un hotel de València, tal y como ha desvelado la Cadena Cope, con el presidente Anil Murthy, el director general, Mateu Alemany y Pablo Longoria para analizar la crisis deportiva del equipo. La reunión ha finalizado poco después de las cuatro y media de la tarde, cuando Alemany y Longoria han abandonado el hotel. Marcelino, entrenador del equipo, no ha estado esta vez en el encuentro con el propietario, no en vano, en este encuentro se estaba analizando la situación del primer equipo, y por lo tanto al propio Marcelino.

Lim, que el pasado domingo ponía rumbo a Inglaterra, ha regresado cuanto antes a València, para reunirse con los máximos responsables del club y analizar la situación deportiva del Valencia CF.

El máximo accionista se encontró este sábado en su palco privado de Mestalla con un Valencia CF muy diferente al que se le proyectó al acabar el verano y comprobó en persona el enfado de los aficionados por cómo el Valencia se aleja del objetivo del cuarto puesto en LaLiga y tras estar ya eliminados de la Liga de Campeones.