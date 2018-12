Carlos Soler valora el papel del Valencia CF en Champions

Carlos Soler ha sido protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. El centrocampista del Valencia CF cumple dos años de su debut con el primer equipo, en una situación muy similar en la clasificación de LaLiga pero son "sensaciones diferentes". Soler ha hecho una valoración del partido ante el Manchester United y de la trayectoria del equipo en la Liga de Campeones. "Siempre gusta jugar para demostrarnos que podemos competir y ganar a equipos importantes y coger confianza de cara al partido contra el Eibar", asegura el jugador valencianista.



Estas son sus declaraciones

Dos años de su debut

Debuté en un momento bastante más complicado que este, era una situación de cambio de entrenador, al final debuté contra la Real Sociedad, hubo otro cambio porque se puso Voro y la temporada acabo en mitad tabla, el equipo no mucho mejor . Esta temporada estamos en una situación en la tabla parecida, pero las sensaciones son diferentes, no estamos para nada como ese año y ahora tenemos la Champions y dos partidos muy importantes de Liga en los que vamos a intentar ganar los seis puntos.

¿Cómo se afronta el partido?

Es un partido de Champions y aunque es una pena que no tengamos posibilidades, el año pasado trabajamos muchos para estar aquí, es un rival duro, y siempre gusta jugar para demostrarnos que podemos competir y ganar a equipos importantes y coger confianza de cara al partido contra el Eibar.

Valoración de la Champions

Creo que el primer partido contra la Juventus fue en unas circunstacnias diferentes, no supimos hacerle daño al rival, competimos contra el United, y los dos partidos contra el Young Boys, aunque es verdad que en Berna nos hubiera gustado sumar tres puntos, pero se escaparon. Yo creo que hemos competido, pero creo que nos ha faltado esa victoria en Suiza para tener opciones de pasar a la siguiente fase.

Vuelve Mata

Yo cuando jugaba en la Academia, era infantil y cadete, Juan estaba aquí y jugaba en esa posición y me fijaba mucho en él. En la ida me cambie la camiseta con él y siempre será un recuerdo. Lo he visto mucho en Mestalla y enfrentarse a él será bonito.

La mano de Fellaini

Al final no creo que ese fue lo que nos privó de tener opciones, pero la mano está ahí y si no hubiera mano, ahora estaríamos con opciones. Dio rabia porque el gol fue de aquella manera, pero hay que mirar hacia adelante.