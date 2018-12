Marcelino habla sobre el futuro de Batshuayi, ¿puede salir en invierno?

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha confirmado en sala de prensa la información que viene publicando SUPER en las últimas semanas sobre la posibilidad de que el conjunto de Mestalla se refuerce en el mercado de invierno. Este periódico ya aseguró el pasado doce de noviembre que el Valencia valora incorporar un delantero y un defensa central si logra dar a salida a dos futbolistas, y que los dos nombres que están sobre la mesa son el defensa colombiano, Jerison Murillo, y el delantero Batshuayi.

Sobre la posibilidad de cortar la cesión del atacante belga, esto ha dicho el técnico asturiano: "En un momento puntual se analizará la situación definitiva y vamos a decidir. Hay una cesión, no sé cómo está a nivel contractutal, pero para todas las partes que quieran salir se buscará lo que sea mejor para el Valencia y así se tomarán las decisiones oportunas".

Sobre la posibilidad de que el Valencia CF se refuerce en el mercado invernal y si algún futbolista ha pedido salir,, esto dice el entrenador: "Os he manifestado reiteradamente que no habíamos hecho un análisis de mercado para hacer cambios en la plantilla. Toda esta situación viene a demostrar que no os miento. ¿Qué se va a hacer en diciembre? Dije que si no hay salidas, no habrá entradas. Y no, no me ha pedido nadie ni a mí ni al club su salida. En un momento puntual, decidiremos quede es lo más conveniente y si tenemos que mover un poco la plantilla. Ahora no te puede decir que se vaya a hacer o que no, pero el primer paso es que salga un futbolista. Si no sale ninguno, nos quedaremos con la plantilla actual".