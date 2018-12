"No me sorprende no haber estado en la reunión con Lim"

Marcelino García Toral ha explicado cómo ha sido su encuentro con el presidente Anil Murthy y su no reunión, por el momento, con el propietario Peter Lim. " Lo prioritario esta semana es el Eibar, así lo pensamos dentro del club y así lo asumimos y vamos a tomar decisiones pensando que es lo prioritario", comenta el técnico del Valencia CF. En cuanto al partido de este miércoles ante el Manchester, pese a estar eliminados ya de la Liga de Campeones, confiesa que no dejar de ser un partido importante: "es un partido de Champions y nunca puede ser intrascendente, tenemos muchas bajas y luego viene un importante partido, pondremos todo eso encima de la mesa y decidiremos en función de lo que consideremos prioritario".



Estas son sus declaraciones

¿Cómo ha sido su encuentro con Anil Murthy?

Él viene muchas veces al entrenamiento, tenemos una relación muy fluida y por lo tanto tengo que agradecer desde mi llegada al club el apoyo y el cariño que he sentido siempre de la dirección y hoy no ha sido una excepción.

¿Tiene prevista una reunión con Peter Lim?

No. Hasta ahora no.

¿Qué alicientes de cara al partido le transmite a los jugadores y a la afición?

Vamos a jugar un partido que no deseábamos, sin tener opciones de clasificación, viendo nuestra situación en la Liga, lo prioritario esta semana es el Eibar, así lo pensamos dentro del club y así lo asumimos y vamos a tomar decisiones pensando que es lo prioritario. A su vez, es un partido de Champions y nunca puede ser intrascendente, tenemos muchas bajas y luego viene un importante partido, pondremos todo eso encima de la mesa y decidiremos en función de lo que consideremos prioritario.

Desde fuera sorprende que Peter Lim no se reúna con el entrenador. ¿Le sorprende a usted?

Me gusta ser preciso. La temporada pasada no recuerdo si me reuní durante el transcurso de la temporada.... Al inicio de la temporada sí que nos reunimos y si me consta que hubo una reunión en la que estaban Mateu y Pablo. No me sorprende porque sé el pensamiento del club sobre mi persona, no me sorprende, ni me debilita, ni me genera dudas. Desde el punto de vista deportivo se decide, pero yo me siento tranquilo viendo lo que se me transmite desde el club. Creo que los entrenadores tenemos que estar atentos, siempre hay que establecer prioridades y la mía es modificar el rumbo de los resultados de este equipo. Soy, estoy convencido de que se va a producir, estamos tristes, hacemos autocrítica porque los resultados no son los esperados, pero hay que buscar soluciones y aportar más porque somos un equipo que gana poco, pero somos un equipo al que es muy difícil ganar. El siguiente partido es el más importante. Tenemos muchos objetivos por delante, mucha ilusión y queremos cumplir los objetivos que en principio estaban previstos.

¿Qué le parece la trayetoria de Eric Bailly? Lo tuvo en Villarreal.

Tuve la suerte de tenelo como futbolista, es un gran jugador y una extraordinaria persona, siento las lesiones por las que está pasando porque así es difícil aumentar el rendimiento, pero le deseo lo mejor y por sus grandes condiciones, su profesionalidad, su forma de ser y su juventud seguro que va a triunfar en el Manchester. Ha hecho grandes partidos, pero por las lesiones no está teniendo la continuidad necesaria.

El lunes se encerró con sus jugadores. ¿Qué se dijo? ¿Qué hay que hacer para mejorar?

Estamos buscando soluciones para mejorar desde el diálogo individual y colectivo. Ayer hicimos un análisis del partido del Sevilla y ayer lo hicimos acompañado de imágenes y por eso tardamos más. Ayer pareció algo difrente, pero no fue así, otras veces se hace antes de entrenar. Esa reunión no la adelantamos ayer y no hicimos nada diferente a otras veces, es un análisis posterior al partido, nada más.

¿Cómo se encuentra de estado anímico?

Mi estado de ánimo está bien, me considero fuerte, convencido e ilusionado desde el primer día, pero es obvio que cuando no ganas no estás igual de alegre, sería irresponsable por mi parte, tengo una responsabilidad a la hora de poner herramientas a los jugadores y ganar partido y tener una reponsabilidad hacia un club y y hacia la gente que me ha demostrado su total apoyo, esa responsabilidad ante las personas es para mí lo más importante. Me considero un entrenador, persona, autocrítica, súper responsable y trabajador y a la vez convencido y optimista. Tengo una trayectoria bastante larga y puedo decir que exitosa, he convivido con momentos de dificultad, se ha visto el post-Macelino lo que supuso, he sustituido a otros compañeros, me ha tocado dos veces, y ha habido resultados. Todas esa experiencias me ayudan. La palabra rendición no existe en mi vocabulario, ni personalmente ni por supuesto a la hora de transmitir mi información a mis futbolisats, por supuesto que no me voy a rendir. Hay datos que como entrenador me ayudan a pensar que no ganamos pero hemos sido un equipo competitivo la mayor parte de los partidos y aún no ganando. Estoy triste, pero nuestros jugadores lo están pasando mal también, no es fácil porque hay una negatividad en torno al equipo grande, pero estamos en el Valencia, es autoexigente y lo sabíamos antes de llegar. Cuando las cosas van bien te llevan en volandas y cuando van mal hay que sobreponerse y ganar.

¿Qué futbolistas tienen opciones de llegar a Ipurua?

Para mañana son bajas por lesión Gabriel, Murillo, que lleva bastante tiempo sin entrenar, Gabriel veremos si llega, va a andar muy justo, muy justo, va a ser baja Gonzalo, Gameiro muy complicado y Gayà que si que estará disponible para la Liga.