Guedes se pone en manos de estos especialistas para decidir si se opera

Gonçalo Guedes se encuentra de gira. El futbolista portugués del Valencia CF, ausente en la Ciudad Deportiva de Paterna desde el pasado lunes, se encuentra ahora mismo realizando una ronda de visita entre algunos de los mejores médicos especialistas en lesiones de pubis de toda Europa con el objetivo de recabar toda la información posible para encontrar la mejor solución cuanto antes y poner fin a los problemas físicos que arrastra desde el partido contra el Barça y que le están impidiendo desdencadenar su verdadero potencial.

El jugador viajó primero a Burdeos, donde pasó consulta en la Clínica Deportiva de Burdeos-Merignac con el doctor Gilles Reboul, quien operó a Marco Verratti antes de verano de una dolencia similar y trabaja con cantidad de deportistas de primera magnitud, y después puso rumbo a Oporto, donde lo vería el especialista Carlos Magalhaes, otro doctor de prestigio -por sus manos han pasado, entre otros, dos ex valencianistas como Fede Cartabia o Carles Gil, ambos en el Deportivo de la Coruña- en las lesiones de pubis.

Aunque inicialmente no estaba previsto en la hoja de ruta, no se descarta que el jugador viaje próximamente a Múnich para que lo vea la doctora Ulrike Mushawek, quien intervino quirúrjicamente a Murillo la temporada pasada y ha intervendido con su técnica no invasiva a jugadores como Xabi Alonso, Cuadrado o Arda Turan. Al jugador, que está siguiendo un tratamiento conservador con la expectativa de que se produzca una mejora bajo la supervisión del doctor Antonio Maestro, se le sometió a un bloqueo nervioso hace justo una semana en el hospital IMED de València a cargo del doctor Manuel Cifrián y aunque las sensaciones son más positivas, contra el Sevilla comprobó que sigue jugando limitado por sus dolencias.

En este sentido, el partido ante los de Machín tenía una gran importancia no solo para el equipo -en apuros- sino también para el '7', puesto que, en función de cómo asimilara su cuerpo los esfuerzos y cúal fuera su sintomatología, iba a contribuir a definir las opciones de pasar por el quirófano o no. El portugués participó durante aproximadamente una hora y el propio Marcelino expresó que lo vio mejor que contra el Madrid, si bien esa referencia era muy negativa dentro del club. La decisión de pasar por el quirófano o evitarlo no se puede demorar y en el Valencia CF valoran ahora con especialistas cuál es el siguiente paso, teniendo en cuenta que ese sería el último recurso y que, en caso de tener que ser intervenido se seguiría una técnica lo menos invasiva posible. La última palabra la tendrá siempre el jugador.

Según ha informado Deportes Cope Valencia este martes, esta determinación de salir de gira y pasar consulta con algunos de los especialistas más potentes de Europa es cosa de Peter Lim, que conversó con el jugador tras el partido del sábado en Mestalla y, muy enfadado, habría instado a poner solución a los problemas físicos de Guedes de forma inmediata. Salvo giro inesperado, el valencianista tiene previsto regresar a València a lo largo de este miércoles para reintegrarse en la dinámica y seguir con su tratamiento a la espera de ver cómo evoluciona.