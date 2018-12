Una cuestión de honor para el Juvenil del Valencia CF

El Juvenil del Valencia CF ha pasado con más pena que gloria por la UEFA Youth League. El regreso del equipo a Europa no ha estado a la altura de la Academia. El equipo de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' ha naufragado en la Champions juvenil con unos números espantosos: 1 punto de 15 posibles. Es el triste bagaje del Juvenil en el grupo H. Mucho peor que el primer equipo.

La obligación del equipo es intentar cerrar la fase de grupos con la primera victoria. El problema es que no será nada fácil. Delante está el United, actual líder del grupo que llega invicto con cuatro victorias y un único empate. Los 'diablillos rojos' bailaron al Valencia en Inglaterra con una goleada 4-0. Mista no contará con Kang In y otros futbolistas habituales como Guillamón, Badal o Jesús Vázquez.

La lista está formada por Emilio y Tarazona, los defensas Sergio Bono, Fran Cortijo, Xavi Estacio, Joseda Menargues, Guillem e Iñaki Pardo, los centrocampistas Pascu, Esquerdo, Nacho Ferrer, Pablo Jiménez, Gerard Moya, Fran Pérez, Nacho Muñoz, Carlos Pérez y Óscar Poveda, y los delanteros Jordi Escobar, Pablo Gozálbez y Lapeña. El United viajó con Shola Shoretire, de 14 años.