"Ya era hora de que Lim nos viera ganar un partido"

Marcelino se puede tomar un brevísimo respiro tras la victoria del Valencia CF frente al Manchester United ya que en esta ocasión, la superioridad ante el rival ha supuesto a su vez que el equipo venciera. Esta es la rueda de prensa del entrenador:

Estará especialmente satisfecho por el rendimiento del equipo y el resultado.

No es que lo diga solamente yo, hay muchísimos profesionales colegas míos que juegan contra nosotros que dicen que los merecimientos no van acorde con los puntos del Valencia CF pero es una realidad que hemos sumado pocos puntos hasta ahora. Me alegro por los futbolistas, que trabajan mucho y bien y han competido de una gran manera. Hemos jugado con frescura, con atrevimiento y apoyados en un gol temprano que nos ha dado más confianza. Hemos jugado un buen primer tiempo, hemos tenido la suerte de que el rival haya metido un gol en su propia meta y a partir de ahí el equipo juega de otra forma. Es la segunda vez que jugamdos con un marcador favorable de dos a cero y lo hemos aprovechado. Los jugadores no lo están pasando bien, yo diriá que muy mal y esta victoria les puede servir para confiar en ellos mismos para lograr victorias en LaLiga.

Le pregunté la semana pasada si algunos jugadores se tomaron el partido como un marrón. ¿Hoy algunos jugadores han dado un paso adelante?

En aquella ocasión te respondí que pudiera ser, hoy la motivación no es la misma. No es lo mismo jugar contra el Ebro que contra el Manchester. Sería muy injusto por mi parte basar una opinón en un solo partido, sería poco profesional y poco justo. Tomamos decisiones en función de un trabajo diario y un rendimiento en dinámicas largas, no a corto plazo o un partido. Estoy muy satisfecho de que todos los que han participado hayan estado a un grandísimo nivel. Es una pena lo de Kondogbia, es un jugador extraordinario, vimos a Vezo en el lateral izquierdo, a buen nivel fuera de zona... Ahora descansar y a afrontar el partido de Eibar con esta misma actitud, con esta alegría en el juego.

¿A qué cree que se debe esa versión del equipo tan cercana al año pasado, con soltura?

Hemos jugado partidos como el de hoy pero no los hemos adornado con el gol y quizás hoy le damos más méritos por el rival que teníamos enfrente. Si hubiéramos transformado nuestro juego en goles estaríamos en la parte alta de la tabla. Tuvimos muchas ocasiones con un juego rápido, dinámico y profundo pero también las tuvimos en otros partidos. La predisposición del equipo no ha variado nada con respecto por ejemplo al del Sevilla. Cierto es que estos jugadores juegan con un peso encima muy grande, el de los resultados diferentes a lo esperado, sufren mucho para ganar en este campo.

¿No le parece que la UEFA le permite demasiado a equipos con nombre?

No tengo nada que opinar. Hay un árbitro que toma decisiones y me mantengo al margen.

Dijo hace una semana que no era conveniente operar a Guedes, ¿qué ha cambiado?

Todo viene a colación de una respuesta mía en la que dije que cabía la posibilidad de operarse. Dije que ya veríamos si tenía que pasar por quirófano o no. Yo no tengo más información, si los doctores deciden operar es porque es conveniente. No sé más. El entrenador no decide si los futbolistas se operan. Por mí no operaba a ninguno.

Ha dicho que sus jugadores tienen un peso enorme. ¿Lo ha visto también en los jugadores del United?

No puedo responder a algo que no sigo habitualmente.

Parece que este año la Europa League se va a convertir en la Champions de los jueves.

Sí, así es. Hay equipos tremendos. Muy importantes. Cuatro italianos muy poderosos, equipos ingleses, españoles... Un alemán que está haciendo una competición extraordinaria y es segundo en su liga... Esta competición no es la misma en los últimos años que hace cinco o seis. Desde que se supo que el campeón va directo a la Champions está cambiando, ya nadie le da una importancia menor. Nos queda muy lejos y hasta entonces tenemos prioridades claras.

¿Cuál es la previsión con Kondogbia?

La lesión la hemos visto todos, en la última acción del partido, cerca de la línea de fondo. Al dar un taconazo ha sentido un pinchazo atrás. Para el sábado rondamos el milagro, va a ser muy difícil. Una vez diagnosticado de forma concreta veremos cuánto tiempo no estará con nosotros. Es una pena porque hoy jugó a un grandísimo nivel.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Lim?

No lo he visto. Ya era hora de que nos viera ganar un partido en directo. Desde que yo llegué aquí no se había producido ese hecho.