Kang In salta a un nuevo nivel

Kang In Lee arrancó la temporada centelleando en la Youth League y cerrará la primera parte del curso con la oportunidad de debutar en la Champions League. El canterano es la novedad principal en la convocatoria de Marcelino; será una de las atracciones de una noche en el que se baja el telón de la fase de grupos. Como mínimo, tiene plaza en el banquillo. Las ausencias de Gonçalo Guedes y Gameiro le han abierto la puerta. El surcoreano ha ido dando pasos en la dirección adecuada a la espera de una oportunidad como esta. Hace una semana ya hizo méritos ante el CD Ebro, donde fue uno de los pocos focos de ilusión. Cada una de sus intervenciones fueron celebradas en la grada. El joven atacante genera expectativas y responde a ellas por descaro, calidad y mentalidad. En Copa, Tiago Portuga y Ferrone se emplearon a fondo con él, incluso la reventaron la nariz, pero Kang In no se cortó. Incluso se atrevió a pedir una falta directa en la frontal en presencia de Kondogbia y Batshuayi. El belga chutó por encima del larguero y se llevó una pequeña bronca de la grada. Mestalla tiene ganas de Kang In, quedó claro, una vez más.

Brillo e impacto, con 17 años y diez meses, el mediapunta surcoreano (Incheon, 19/02/2001) puede hacer historia en la competición. Hasta la fecha, el único club que ha lanzado a futbolistas de su quinta en esta edición de la Champions es el Mónaco. El centrocampista Han-Noah Massengo se estrenó ante el Brujas (17 años, tres meses y 30 días). Después, ante el Atlético de Madrid, Thierry Henry hizo debutar al defensa central Benoît Badiashile y al mediocentro Khéphren Thuram-Ulien, hijo del mítico Lilian Thuram. Sería el cuarto jugador más joven en aparecer en esta edición. Pero hay más. Con 17 años, y diez meses, Kang In podría convertirse en el futbolísta asiático más joven en aparecer en Champions. El valencianista se llevaría por delante el récord para Corea del Sur de Woo-yeong Jeong, extremo del Bayern que Niko Kovac lanzó ante el Benfica (5-1) hace dos semanas, con 19 años 02 meses.



Su versatilidad es un plus

El sueño de la Champions todavía está vivo para jugadores como Kang In. El surcoreano ha jugado dos partidos oficiales con el Valencia CF, los dos en Copa del Rey; esta será su primera convocatoria no copera. Su versatilidad es un plus: puede jugar por la izquierda y por la derecha, también en punta, una posición en la que se le nota más cómodo y fluido. Se estrene o no en Champions, la experiencia la lleva en la mochila y supone un salto.