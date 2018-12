Mourinho habla de su relación con Peter Lim

José Mourinho nunca pasa inadvertido. El técnico portugués, que se cruzó con el Valencia CF semanas atrás en un momento en el que todos lo daban por muerto, ahora siente la presión de forma diferente. La soga ya no le aprieta. O al menos, no tanto. Con esa pose, aparentemente relajado como si no se jugara nada –en juego tiene sus opciones de ser líder del grupo, aunque para que eso se dé tiene que pinchar la Juventus en casa del Young Boys–, llegó ayer a Mestalla.

El luso, en medio de su particular tira y afloja con la prensa británica, encontró margen para hablar del Valencia CF, de Marcelino y de Peter Lim. En lo tocante a este último no escatimó en elogios: «Peter es mi amigo desde hace años, incluso antes de su llegada al Valencia CF. Es un hombre con claros ideales y si yo fuera millonario invertiría en el fútbol, que es lo que hace Peter. Es propietario de uno de los mejores clubes de España y disfruta de su vida, de su pasión».

Pero, ¿cree que Peter Lim se toma en serio el Valencia CF? «No creo que con Peter deban tener preocupación en València», respondió de forma rotunda, «a veces hay una percepción no solo en España sino en todo el mundo de que los aficionados son los únicos que se preocupan del club. En Manchester no habrá más gente que se preocupe del club que yo, aunque no estuviera hace tres años. Peter es un hombre sabio y Marcelino un gran míster. Ellos estarán seguro preocupados como los que más».

Mou recalcó en la sala de prensa de Mestalla que tiene «el máximo respeto al Valencia CF» y defiende que a estas alturas de la temporada «merecía más puntos» pero, argumenta, «no ha tenido suerte para marcar. Creo que si tienen más definición, mejorarán muchísimo».

El técnico de Setúbal se mostró muy cariñoso con Guedes en el partido de ida en Old Trafford, estuvo conversando de forma distendida con él en el túnel de vestuarios al descanso y sigue muy de cerca su progresión, en la medida que es uno de los valores emergentes de Portugal y que ambos comparten el mismo agente, Jorge Mendes. Preguntado al respecto de qué opinión le merece el '7' del Valencia CF, Mourinho recaló que si no ha podido mostrar su mejor versión esta temporada es porque «tiene algunos problemas de lesión. Por lo que he podido leer, creo que es un jugador que normalmente tiene mucha intensidad. Espero que se resuelva su lesión, porque es un gran jugador para el Valencia CF, para la Liga y en Portugal también necesitamos a Guedes».



Diez partidos, cero derrotas

El United se juega la primera plaza del grupo pero en el horizonte, este fin de semana, tiene el partido contra el Liverpool, un duelo de máxima rivalidad y que podría servirles para recortar distancias con las posiciones de arriba. Los Red Devils son sextos con 26 puntos y los de Anfield líderes con 42. La primera plaza en Champions tiene valor pero la prioridad es el encuentro de la Premier League.

Aún así, Mourinho, en su discurso, resalta la importancia del encuentro de esta noche en Mestalla: «Es verdad que ya estamos clasificados, pero el fútbol puede pasar cualquier cosa y lo normal sería que la Juventus ganara en Suiza, así que no creo que el resultado sea tan importante o pueda marcar la diferencia. Es un partido de Champions y la situación está muy clara, también para el Valencia CF, todos querrán jugar el mejor partido posible». Personalmente, el técnico se ha enfrentado diez veces al conjunto de Mestalla con Chelsea y Real Madrid y nunca hasta la fecha ha sido derrotado: seis victorias y cuatro empates.

¿Pogba será titular? "No lo está haciendo mal, en principio quiero que juegue. Hay jugadores que no han tenido tantas oportunidades y nuestro equipo necesita que también jueguen ellos, es posible de los habituales titulares puedan tener rotación porque quiero que todos estén al mejor nivel posible".

Con Lukaku, sin embargo, "no estamos seguros, hemos reunido con todos y no hay problema por mi parte, es un jugador muy honesto y me siento bien con su decisión, no tengo que contar lo que ocurrió en la reunión que tuve con él. Para tener un impacto positivo en los jugadores me reúno con ellos, cuando me dan indicaciones que quieran mejorar o están abiertos a mis comentarios".