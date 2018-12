El Valencia CF se despide con derrota de la Youth League

El Juvenil A de la Academia del Valencia CF cerró este miércoles con una dolorosa e injusta derrota ante el Manchester United por 1-2 su paso por la Fase de Grupos de la UEFA Youth League, en un encuentro en el que, como ha sido nota habitual en el torneo continental, mereció un mejor resultado por ocasiones creadas y por fútbol realizado, pero en el que, una vez más, le penalizó en exceso su falta de acierto.

El inicio fue espectacular en Paterna con dos equipos en busca de la victoria, con ocasiones claras de Jordi Escobar y Fran Pérez y del visitante Burkart. El balón iba de lado a lado con rapidez y con los jugadores muy metidos en el choque. En el minuto 13, Fran Cortijo se la puso en bandeja a Jordi Escobar, quien recortó con mucha calidad y batió por bajo a Fojtíek. Golazo del delantero blanquinegro y premio muy merecido para los de Mista.

Pero el Manchester United no se arrugó y Ramazani probó los reflejos de Bernad, quien realizó una parada de mucho mérito a disparo raso y ajustado del atacante de los United. El Juvenil A del Valencia CF tampoco se escondía y luchaba por aumentar el marcador. Se estaba viendo un choque eléctrico y bonito para el espectador. Los locales estuvieron cerca del 2-0 tras peinar Guillem Molina con la cabeza y Tanner, desde la misma línea de gol, lo evitó. Enfrente había un muro llamado Emilio Bernad, quien volvió a estar perfecto a remate de Chong.

Pasada la media hora de juego Pablo Jiménez estuvo cerca de marcar, pero lanzó alto. Y poco después un potente chut de Chong fue detenido por Emilio, y en el posterior rechace Burkart ajustó su disparo y entro en el marco blanquinegro. Era el 1-1 y vuelta a empezar. Cinco minutos después Barlow le daba la vuelta al lograr desde cerca batir al portero local.

Tras el descanso, el Juvenil A del Valencia CF salió a por todas y Pablo Jiménez se lamentaba con razón de su mala suerte, ya que primero Fojtíek, con la manopla, y después el larguero evitaron el empate que se cantaba en las gradas. Mista buscó aire fresco y metió tres cambios de golpe con la entrada de Martín Lapeña, Gerard Moya y Xavi Estacio. Jordi Escobar rozó el empate al filo de la hora de juego. No había premio.

Pasaban los minutos y los de Mista peleaban por un mejor resultado ante un rival que se conformaba con la victoria y no arriesgaba. Esquerdo, en el 70, acarició el balón que se marchó fuera por centímetros. Cortijo, de falta directa, buscó la escuadra. No llegaba el empate pese a hacer todo lo posible para ello. Iñaki Pardo no conectó bien su remate de cabeza cuando lo tenía todo a favor. Era una continua sucesión de ocasiones blanquinegras. Martín Lapeña se topó con la salida del meta que estuvo perfecto ante Esquerdo.

Al final, derrota cruel e inmerecida del Juvenil A del Valencia CF que volvió a competir, a jugar muy bien por momentos, a crear innumerables ocasiones ante el rival más potente del grupo, pero que pecó otra vez de su falta de acierto que le ha penalizado mucho en este UEFA Youth League.



Ficha técnica:



1. Juvenil A VCF: Emilio Bernad, José Pascual 'Pascu', Iñaki Pardo, Guillem Molina, Fran Cortijo, Óscar Poveda (Sergio Bono, m. 70), Fran Pérez (Martín Lapeña, m. 56), Vicente Esquerdo, Pablo Jiménez (Gerard Moya, m. 56), Carlos Pérez (Xavi Estacio, m. 56) y Jordi Escobar (Nacho Muñoz, m. 80).

2. Manchester United: Fojtíek, Tanner (Bejber, m. 70), Devine (Denham, m. 75), Mcghee, Ramazani, Ercolani (Harvey Neville, m. 71), O'Connor, Burkart (Shoretire, m. 75), Gomes, Barlow (Helm, m. 66) y Chong.

Goles: 1-0. M. 13: Jordi Escobar. 1-1. M. 36: Burkart. 1-2. M. 41: Barlow.

Árbitro: Laurent Kopriwa (Luxemburgo). Amonestó a los valencianistas Guillem Molina, Carlos Pérez, José Pascual, Óscar Poveda, Xavi Estacio y Nacho Muñoz y al visitante Ramazani.

Incidencias: Sexta y última jornada de la Fase de Grupos (H) de la UEFA Youth League, disputada en el estadio Antonio Puchades con una gran entrada y muchos seguidores muy jóvenes que dieron mucho apoyo a los valencianistas. El director general del Valencia CF, Mateo Alemany, el director del área técnica, Pablo Longoria, el responsable de la Academia VCF, Luis Vicente Mateo, y el miembro de la secretaría técnica Jorge López, en las gradas de Paterna.