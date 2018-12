"No tengo la sensación de que me juego nada"

Marcelino ha hablado sin tapujos en la previa del Eibar-Valencia. No siente que su cargo esté especialmente en riesgo antes de Navidad.



¿Es el Eibar un rival engañoso? Parece que tiene un juego arcaico, pero realmente acapara mucho balón y presiona arriba.

No sé qué es eso de juego arcaico. El Eibar es un equipo muy intenso, juega hacia delante con precisión, velocidad y decisión. Además, es el equipo que más centro coloca y más remata de la Liga. Te somete a una máxima exigencia defensiva y en la toma de decisiones con el balón. Se añade que juega con un campo diferente en dimensiones, pero todo eso ya lo sabemos, no son nuevos en la Liga. Intentaremos contrarrestarlo, vamos allí con la ambición de ganar, sabiendo que le marcó tres goles al Madrid, otros cuatro al Levante, si bien empató...

¿Qué Eibar espera, el que le hizo tres al Madrid o el que encajó cuatro del Levante?

No hubo mucha diferencia, no en el juego, sí en el resultado. En ambos casos el Eibar fue superior al rival, en uno lo materializó en el resultado y en el otro partido no. Esperamos al mismo equipo.

¿Tiene la sensación de que usted se la juega en los dos próximos partidos?

Tengo siempre, como entrenador, la ilusión y la ambición de ganar cada partido. No tengo la sensación de que me juego nada, lo que me juego es el transmitir que queremos ganar, siempre he sido ambicioso como entrenador. No tengo ninguna sensación diferente al primer partido que entrené al Valencia CF... contra Las Palmas.

¿Cuál es el estado de los lesionados? Principalmente, Kondogbia.

Tiene una lesión más o menos importante, el tiempo de baja irá en función de la prueba que se hará el próximo lunes, entonces se dirá el alcance con un parte médico. Es seguro que no va a jugar antes de Navidad y veremos cuánto se prolonga su baja. Toni Lato sufre una herida importante, jugó con ella, quiso ayudar hasta que no pudo más, con ello se demuestra su gran coraje, a ver si puede estar para Huesca. Gameiro tiene un problema en el pubis, no sabemos cuándo estará. No reviste mucha gravedad.

¿Ya han operado a Guedes?

No sé, me dijeron que sería este mediodía, nos lo comentarán cuando finalice.

¿Gabriel Paulista está listo para jugar este sábado?

Sí, Gabriel está disponible, ha entrenado con toda normalidad, ayer ya de modo parcial. Está disponible.

¿Ha pensado en volver a colocar a Wass en la izquierda sin Guedes?

La solución no es muy difícil, no es muy difícil....



Ir al Molinón es motivante atractivo para mí. Entré a los 12 años en el Sporting, estuve hasta los 21, pase por todas las categorías, debuté en Primera, volví, debuté como entrenador también. Más de 20 años de mi vida son con el Sporting, que tienen una importancia decisiva para mí. Es lógico que sea un partido diferente, como siempre que he ido, lo hice para intentar ganar. Somos el Valencia, queremos pasar, puede decirse que tenemos la suerte de jugar con un Segunda, aunque para mí es un club de Primera, ahora casualmente en Segunda...con un buen estadio, un partido muy atractivo, pero queda lejos. Nuestro objetivo es el Eibar, jugar con la alegría del otro día, cuando llegas y transformar todo eso en victorias.



¿No cree que Batshuayi ha tenido pocos minutos, qué le ha pasado con él?

No me ha pasado nada, yo soy con todos igual en dialogo y exigencia. Y con uno nuevo que no conoce el idioma, más aún. Intento ayudar lo máximo posible para optimizar el rendimiento. Pero eso no excluye que tenga que ser justo y, si veo un compañero que lo hace mejor, lo pongo, luego es opinable si acierto o no. Debo ser lo más justo posible. El futbolista del Valencia CF debe rendir al máximo nivel 10, 70 o 90 minutos. Nosotros tratamos de inculcar esto, exigirles y a la vez protegerlos para que haya mucha competitividad interna y salga beneficiado el equipo.

¿Siente mucha más alegría por la victoria al United?

Solo han pasado dos días, pero cuando se gana con un buen partido las caras son diferentes, se ve hasta en la mirada. El día del Sevilla el Valencia compitió a gran nivel con un resultado no favorable. Frente al Manchester vi detalles que me recuerdan al Valencia de la temporada pasada. Este año fueron más veces que nos marcaron al inicio del segundo tiempo que lo hicimos nosotros. Las victorias aumentan la confianza, vemos que no se han olvidado de hacer las cosas bien, el Valencia es siempre competitivo, pero con resultado uno se atreve a cosas que si no ganas no pasan. Con respeto, por eso, siempre reclamo el apoyo de la afición, el sentirse arropado por su gente es muy importante para el futbolista.