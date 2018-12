"Es evidente que no hay una uniformidad de criterio con el VAR"

Marcelino se va muy molesto de Ipurua. El entrenador del Valencia CF escenificó su enfado con respecto a la intervención del VAR en el encuentro ante el Eibar después de que señalara un penalti a favor de los locales y pasara por alto uno a favor de los visitantes. Estas son sus declaraciones en sala de prensa:

¿Ha bajado el nivel el Valencia CF en el segundo tiempo?

Es muy difícil jugar 90 minutos igual y más al nivel de dominio. Cierto es que en el segundo tiempo el rival salió más intenso, como es lógico con un resultado adverso. Luego vino un penalti. Sería positivo para todos que se consensuara lo que el VAR considera mano y lo que no. Reaccionamos bien y volvimos a generar ocasiones para haber ganado. Me parece totalmente injusto que no hayamos ganado este partido. Es muy difícil que el Eibar haga menos en su campo y nosotros generemos tantas ocasiones.

¿Están claros los criterios para la aplicación del VAR?

Dede mi punto de vista es evidente que no lo tienen claro, no hay una uniformidad de criterio. Es evidente. Antes eran penalti las manos que estaban seperadas del cuerpo y iban a gol. Este es el primer penalti por mano que pita el VAR viniendo de un centro lateral. Ellos deciden y nosotros a aceptarlo. Hay más justicia con el VAR pero sería bueno clarificar qué se entienede por mano para que entre el VAR y qué no. El del Atlético ibaa portería y fue penalti, el nuestro no, luego un centro lejanísimo fue penalti. Sería bueno que nos dijesen en esta situación es penalti y en esta no, en otros países sí que se ha hecho así.

¿Cómo están Coquelin y Gabriel Paulista?

Gabi tiene una dolencia donde tuvo las mismas dolencias del partido contra el Sevilla y Coquelin tiene una lesión en el gemelo.

Desde el principio de temporada se repite mucho este guion de partido. Habría que sumar mucho para estar en el nivel de puntuación de las últimas temporadas.

Se repite mucho esta secuencia, así es. Partidos como este, que merecimos ganar desde mi punto de vista, nos demuestra que, siendo totalmente honesto con los rivales, deberíamos haber sumado muchísimas más victorias pero no las hemos sumado.

¿Sabe cuándo interviene y cuándo no interviene el VAR? ¿Cuándo van a revisar y cuándo no?

Nosotros lo que tenemos claro es que se revisan todas las acciones de penalti, los goles, las situaciones de expulsión y tarjeta que no corresponda al que ha hecho la falta. Después está la interpretación... eso ya no depende de nosotros. La interpretación de cada acción... A mí este penalti de hoy, qué quieres que te diga. Igual lo veo después y digo que es penalti pero no lo sé. Tampoco quiero extenderme en esta situación, el equipo hoy ha hecho un partido muy serio, ha jugado y ha sido superior al rival pero no lo ha transforamdo en una victoria. Estoy satisfecho del rendimiento, el trabajo, el esfuerzo de mis jugadores.

¿Qué le ha parecido el Eibar con ese estilo arriesgado?

Me gusta mucho, es atrevido, juega, va, combina rápido, juega hacia adelante, genera muchas ocasiones aquí... enlos últimos dos partidos en casa metió siete goles. en juego no recuerdo ninguna ocasión a nosotros, solo tiros desde lejos y un balón parado... Me gusta, es un equipo alegre, que juega a un fútbol directo, combina muy bien y rápido con muchas finalizaciones