Dani Parejo fue crítico con el VAR por la falta de criterio a la hora de aplicarlo y recordando que también hubo un posible penalti sobre Santi Mina, lamentando que la superioridad del Valencia CF en Ipurua no se convirtiera en victoria. Estas fueron sus palabras:

Indignación con el VAR.

Pues sí, creo que es una acción en la que José creo que no tiene ninguna intención de golpear el balón, puede tocarla, pero es una posición normal, no quiere golpear la pelota, en el partido contra el Atlético hubo una acción similar y el VAR no entró, al final es una pena porque merecimos ganar con muchísima diferencia.

Y luego el penalti a Mina.

La jugada no la he visto, pero era por lo menos dudosa y el árbitro podía haberla revisado, al final no sabes cuál es el criterio del VAR.

El equipo mereció más.

El equipo hizo méritos para ganar, salimos bien al partido, en la primera parte tuvimos seis o siete ocasiones, cuatro o cinco muy claras, y luego esa acción del VAR nos ha penalizado mucho.

Solo vale ganar al Huesca.

Ahora hay que pensar en el Huesca, un equipo que viene necesitado, pero jugamos en casa, con nuestra afición y hay que ganar los tres puntos.

300 partidos con el Valencia CF.

Contento, con orgullo, satisfecho, no es fácil jugar 300 partidos por la exigencia del club, estoy muy satisfecho por hacer historia y ojalá juegue muchos partidos más.