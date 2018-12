Las rajadas de Rodrigo contra los árbitros y el VAR

Rodrigo Moreno fue uno de los protagonistas del partido disputado entre SD Eibar y Valencia CF en el estadio de Ipurua. El delantero valencianista no sólo fue el autor del gol inicial, sino que capitaneó las justificadas críticas contra el colegiado y la aplicación del VAR. Estas fueron sus palabras:

Vuelan dos puntos.

Hemos hecho un buen partido, hemos generado suficientes ocasiones para ganar, pero no se ha dado así, lo hemos hecho todo para llevarnos la victoria, pero el resultado no es justo.

Vaya penalti...

En el tema de las manos para mí la interpretación cuenta mucho, pero a principio de la temporada vienen los árbitros a las ciudades deportivas a explicar las nuevas reglas y todos los años estamos en lo mismo, este año es el primer año del VAR, se les pone a lo árbitros herramientas para que sea mas fácil, pero no podemos seguir con el VAR igual que sin el VAR, si es mano es mano y si no es mano no es mano. Si no hay intención o no corta la trayectoria del balón no es penalti, el balón seguramente le haya rozado en el brazo a José, pero no corta la trayectoria del balón, no es penalti. ¿Que ven los árbitos? En un partido de hoy hay una jugada idéntica, es una jugada que es igual y no se pita penalti porque no era penalti, porque no corta el balón, pero bueno, los ábitros tienen que hacerse responsables de su labor porque las herramientas que tienen están ahí, no podemos seguir con lo mismo.

¿El árbitro qué os dice?

No se puede hablar, yo le hablo y me saca amarilla y si le vuelves a hablar te echa. Hay jugadores que pueden decir todo y otros que hablan y te saca la amarilla, esto es futbol, El árbitro está para arbitrar, nadie juega callado al fuútbol, esto no es tenis, es la tensión del momento y el árbitro tiene que entenderlo. Una cosa es falta de respeto, eso es una cosa, lo asumo, pero te acercas para decirle que no es penalti y te saca amarilla ¿qué le vamos a hacer? Seguimos en lo mismo, ya no podemos seguir con la excusa de que la labor del árbitro es complicada, es complicado sí, pero las herramientas están ahí, es imposible que después de revisar la jugada no sé cuántas veces y desde todos los ángulos exista la duda de si es penalti o no.

La queja viene hoy, pero lo del VAR viene de toda la temporada.

Se supone que solo se revisa cuando es claro, evidente, cuando es incostestable, pero tampoco es así, la jugada de hoy, igual que la del Valladolid va a generar debate si es o no es. Allí no se revisa porue no es manifiesta y cinco minutos después se revisa, no sé, no sé, es el primer año del VAR y se van a cometer errores hasta llegar a lo ideal, pero hay cosas que no podemos dejar pasar... en este partido hemos sido perjudicados, si hubiéramos ganado diría lo mismo, nosotros tuvimos ocasiones para ganar y no supimos aprovechar las ocasiones para ganar.

El equipo sigue sin ganar.

Fuera de lo del árbitro, veo unión y sí que veo que todo el vestuario está con el míster, el año pasado hicimos un gran año, las cosas no se están dando, pero yo sí que veo que la gente está unida con fuerza y con ganas de darle la vuelta.