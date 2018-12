Las soluciones sin Guedes ni Kondogbia

El Valencia CF afronta los dos últimos partidos del año con el mismo objetivo con el que comenzará 2019, recortar distancias con los rivales directos en una escalada sin margen de error hacia la cuarta plaza. Es decir, volver la próxima temporada a la Champions League. La dificultad se incrementa desde esta misma noche en Ipurua sin la presencia de dos jugadores fundamentales en los planes de Marcelino: Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia. Ninguno podrá ayudar al equipo por culpa de las lesiones hasta entrado el mes de febrero. En este contexto desde hace días el entrenador, Mateu Alemany y Pablo Longoria barajan la posibilidad de reforzar la posición de extremo y, sobre todo, esperan que jugadores fichados en verano, como Cheryshev, Daniel Wass y Piccini, se conviertan en las soluciones que necesita un equipo que no va sobrado de efectivos. Asimismo, el técnico confía de lleno en Francis Coquelin como recambio fiable de 'Kondo', mientras los jóvenes Ferran Torres y Kang In pueden aportar desde las bandas el oxígeno que requiere el conjunto blanquinegro.

Como informó SUPER el jueves al mediodía, en el club existe preocupación por la lesión muscular de Geoffrey Kondogbia. La sospecha de que el mediocentro se había roto muscularmente en los últimos minutos del duelo frente al United se confirmó. Desde el vestuario trascendió que la ecografía a la que fue sometido revela una rotura en el bíceps femoral, aunque el hematoma en la parte posterior del muslo izquierdo provoca que los servicios médicos hayan pospuesto hasta el lunes la resonancia magnética que calibrará con exactitud la magnitud del daño en la zona. De todos modos, el mediocentro, que ni siquiera puede conducir estos días, tendrá que estar un mínimo de seis a ocho semanas fuera de los terrenos de juego. En el peor de los casos, si la rotura es grande, el plazo podría alargarse hasta los tres meses.



Operación «satisfactoria»

Gonçalo Guedes, por otra parte, fue operado durante el mediodía en Oporto de dos hernias del deportista, lesión dolorosa que le impedía correr en plenitud física. A continuación, al completo, el parte médico con el que el Valencia CF informó del éxito de la intervención quirúrgica en Portugal. «El jugador Gonçalo Guedes ha sido intervenido este mediodía de forma satisfactoria de la debilidad en la pared abdominal que sufría en las últimas semanas. La intervención, que ha tenido lugar en el Hospital Santa María de Oporto, ha sido realizada por el doctor Vieira Amândio, en coordinación con el Departamento Médico del Valencia y con la presencia del doctor Antonio Maestro. El jugador regresará a Valencia en los próximos días para iniciar el trabajo de recuperación que, según la previsión inicial, se sitúa en torno a los dos meses». Más avanzada la tarde, el internacional luso colgó una fotografía sonriente en la camilla acompañada por un mensaje positivo: «Gracias por todos los mensajes de apoyo. Todo ha ido muy bien. Sigo fuerte para la recuperación».

Dos meses. Al menos, ocho semanas sin dos futbolistas de la importancia de Guedes y Kondogbia, dos jugadores por los que el club invirtió 40 y 25 millones de euros en el pasado mercado de verano. La relevancia de ambos en los esquemas de Marcelino se comprobó el pasado curso y se ha comprobado también en el actual, donde la merma física que han ido arrastrando ha repercutido en la caída del Valencia de la Champions y las distancias perdidas en la lucha por la cuarta plaza en la Liga. Décimo quintos, los blanquinegros se hallan a ocho puntos del cuarto, el Real Madrid, y a diez del Sevilla FC, el rival más directo. El extremo no es una cuestión prioritaria para el inminente mercado de enero, en el que el objetivo primario será hacer una reforma en la delantera. En principio, las soluciones a ausencias tan sensibles como las de Kondogbia y Guedes están dentro de la plantilla.

De mediocampo hacia delante el equipo tiene las piezas justas, a lo que se añade la baja por problemas musculares de Kevin Gameiro. Rodrigo y Santi Mina volverán a formar la pareja titular arriba. El panorama, en cambio, ha mejorado en la parcela defensiva con la recuperación de Gabriel Paulista. La única ausencia por lesión es la de Toni Lato, herido por la violenta entrada de Antonio Valencia. Marcelino tiene para elegir en el centro de la zaga. Diakhaby demostró ser un valor fiable en la segunda mitad contra el Sevilla y el miércoles en el cierre de la Champions. La evolución ese día experimentada por Piccini –y su 1,89– podrían catapultarlo al once ante el Eibar, el equipo que más balones cuelga al área. Si el italiano sigue dando pasos al frente, a su vez, el polivalente Wass sería un plus para solventar la escasez en la medular sin Kondogbia. Esta noche los titulares que descansaron contra el United regresarán al once: Neto, Gayà, Coquelin y Rodrigo.



Kang In, primer día en la Liga

Kang In, de 17 años, viaja citado por primera vez en la competición de Liga. El miércoles ya disfrutó de la misma situación en la Champions. Él ha sido la principal noticia de una lista de convocados en la que sigue sin entrar Jeison Murillo.