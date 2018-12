El Valencia CF cierra la puerta a Ferran Torres

El Valencia CF cierra la puerta de salida a Ferran Torres. Marcelino sembró la duda en declaraciones a distintos medios a lo largo del último mes y medio y el pasado sábado Levante-EMV informaba de que en el caso de tener que marcharse el futbolista ponderaba un traspaso por encima de una cesión porque, apuntaba esta misma información, el de Foios no se sentía lo suficientemente valorado. A dos semanas del inicio del mercado invernal, según ha podido saber SUPER, la posición del club con respecto a una posible salida del canterano es firme: Ferran Torres no se mueve. En las oficinas de Mestalla descartan de forma tajante cualquier posibilidad de que salga y dan por cerrado el caso. Ni cedido, ni traspasado. Mateu Alemany no se plantea negociar por el '20', al que considera un jugador «distinto», con la capacidad y el recorrido suficiente para hacerse fuerte en el engranaje del equipo y marcar la diferencia. Para ello, eso sí, reconocen en el club que el jugador necesita contar con minutos de calidad y el contexto de confianza que demanda su progresión y es que solo tiene 18 años –es el único de su generación que está inscrito en LaLiga–, que vienen a ser un año menos de la edad que tenía Carlos Soler en el momento de su debut con el primer equipo. El de Foios es material sensible y en el Valencia CF lo tienen claro. No sale.

En este sentido, si hasta ahora solo ha jugado en LaLiga 183 minutos repartidos en 8 partidos, la idea del club es que el jugador comience a tener algo más de margen. Para empezar las lesiones de Kondogbia, Guedes y Coquelin le van a hacer ganar números en la rotación. El plan que manejan los técnicos para los próximos partidos es claro. Carlos Soler va a pasar al centro del campo, Piccini va a entrar en el lateral derecho y Wass avanzará a la medular, bien en la banda o como alternativa en la sala de máquinas. Ese movimiento de fichas abrirá hueco para el joven extremo, que hace justo un año debutaba en Primera en Ipurua. «Me ha servido para ser un jugador más maduro, asimilar la situación y ahora soy un Ferran diferente al del año pasado... El debut con el Valencia CF en la Copa del Rey fue algo soñado, pero es más grande debutar tan joven en LaLiga, la camiseta de ese día está enmarcada en casa», expresaba en declaraciones a VCF Media con motivo del primer aniversario de su estreno. En octubre del año pasado el club ejecutó su contrato profesional ante la intención de algunos clubes en pagar su cláusula de 8 millones y lo subió del filial al primer equipo con diecisiete años en una apuesta deportiva sin precedentes tras el Mundial Sub-17, donde quedó subcampeón. El pasado mes de abril volvía a renovar su contrato hasta 2021 con una cláusula de 100 millones.