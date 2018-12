Diakhaby se une a la plaga de lesionados

El Valencia CF ha entrenado en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia de siete jugadores. Marcelino arrastra las bajas ya sabidas de Gonçalo Guedes, Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin y sigue sin recuperar a Gabriel Paulista, Kevin Gameiro y Toni Lato. El central brasileño se resintió de sus molestias en los isquios contra el Eibar y, tiene casi imposible llegar al partido del domingo contra el Huesca en Mestalla. El delantero francés, por su parte, no se recupera de su lesión muscular en el abductor. El de la Pobla de Vallbona todavía no ha saltado al césped porque hay riesgo de que le salten los puntos de sutura que recibió en la tibia después de la entrada brutal de Antonio Valencia en la Champions. No está descartado. Esta mañana, además, no ha entrenado con el grupo Mouctar Diahkbay. El central francés arrastra molestias físicas del partido de Ipurua que en principio no le deben impedir jugar el domingo.

Ante la plaga de lesiones, Marcelino ha tenido que echar mano de muchos jugadores del Mestalla y del Juvenil. Además de Kangin Lee y Uros Racic, también se han ejercitado con el primer equipo los centrales Carlos Badal e Iñaki Pardo, el lateral izquierdo Fran Cortijo, los mediocentros Marco Valero y Carlos Pérez y el delantero Jordi Escobar.