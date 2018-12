¿Fichará el Valencia CF un central por Murillo? Marcelino lo explica

Marcelino García ha explicado con detalle la situación que ha llevado a la salida de Jeison Murillo, que se marcha en el mercado de invierno cedido al FC Barcelona, así como la situación en que se queda el equipo con un central menos a día de hoy.

De una extensa entrevista concedida a SUPER, que se publicará integramente en los próximos días, extraemos por una cuestión de rabiosa actualidad estas reflexiones del entrenador del Valencia CF tras conocerse la salida del jugador colombiano, el primer movimiento en este mercado de invierno.

Marcelino comenta que en ningún momento Jeison Murillo se ha dirigido a él para manifestarle su deseo de marcharse del Valencia CF: "A mí no me ha pedido nunca salir, hemos hablado en su momento de su situación, en varias ocasiones, le he dado la posibilidad de hablar como no podía ser de otra forma, le he argumentado su situación como no podía ser de otra forma con toda sinceridad y diálogo".

Pero, ¿va a cubrir el Valencia CF el hueco que deja Murillo en el centro de la defensa? Es ahora mismo la gran pregunta y a la misma responde Marcelino García con toda claridad en este vídeo, una decisión que podría cambiar en el futuro pero que a día de hoy está tomada después de que en el club se haya producido un análisis y un debate interesante sobre los refuerzos que va a necesitar el equipo en función de las salidas que se puedan producir, como en este caso la del defensa central.

Jeison Murillo, operación prácticamente cerrada entre los dos clubes, dejará el Valencia CF el 1 de enero para incorporarse a la disciplina del FC Barcelona, donde llegará para cubrir la contingencia de dos lesiones en esa posición, las de Umtiti y Vermaelen.

En el Valencia CF Murillo prácticamente no ha tenido opciones de jugar en esta su segunda temporada, el reciente fichaje Mouctar Diakhaby le ha ganado la plaza como tercer central por detrás de Garay y Gabriel. Ha participado unicamente en tres partidos. El primero, el día de la Juventus en Mestalla, donde protagonizó una de las imágenes de esta Champions League al provocar la expulsión de Cristiano Ronaldo.

En LaLiga solo jugó los 90 minutos frente al Celta y en la Copa disputó íntegro el partido de ida frente al CD Ebro. Fue el pasado 30 de octubre, hace casi dos meses, y esos son hasta la fecha sus últimos minutos en el equipo.