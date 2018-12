El Valencia CF ya bucea en el mercado y busca delanteros

El Valencia CF quiere fichar a dos delanteros en el mercado de invierno y sabe que para ello tiene que hacer hueco en la plantilla y sacar a dos de los delanteros que tiene y los elegidos son el belga Michy Batshuayi y el francés Kevin Gameiro, tal y como ha venido publicando SUPER en las últimas semanas. Se trata de un planteamiento o una intención del mes de diciembre que puede cambiar, por ejemplo, en la última semana de enero, que es el mes en que se cierra el mercado.

Y puede cambiar porque el Valencia CF quiere reforzarse pero no va con la billetera llena, y esto significa ni más ni menos que manda el mercado y que su realidad te puede obligar a cambiar tus planteamientos teóricos. El propio Marcelino García Toral confirmaba esta información el pasado viernes 14 de diciembre cuando en sala de prensa dijo que la posibilidad de que salgan Gameiro y Batshuayi para que vengan dos delanteros es "una hipótesis", y en este caso, la diferencia entre intención e hipótesis es mínima.

Sea como sea, el Valencia CF sabe que la salida de Batshuayi es factible y que ni el futbolista ni el Chelsea se oponen de manera tajante a cortar la cesión siempre y cuando el jugador encuentre un equipo en el que tenga más oportunidades y al equipo londinense se le respeten los términos económicos acordados el pasado verano con el Valencia CF. Batshuayi tiene muchas novias y la última es el Mónaco que entrena Thierry Henry. El conjunto monegasco es penúltimo en la clasificación de la liga francesa y quiere reforzarse en este mercado de invierno para tratar de evitar el descenso a segunda categoría.

El Mónaco se suma a equipos como el Milan que también buscan un delantero en el mercado invernal, y otros equipos de la liga alemana y de Italia. Lo cierto es que Batshuayi, en calidad de cedido, es un delantero que tiene bastante mercado. El caso de Gameiro es más complicado porque el Valencia CF pagó traspaso por él el pasado verano.

Llegados a este punto, la realidad es que a día de hoy, y a pesar de que el mensaje del Valencia CF es que no habrá fichajes si no hay salidas, los ejecutivos del club de Mestalla están manos a la obra y «atentos al mercado» como dijo Mateu Alemany, bajo las premisas antes indicadas, es decir, se buscan dos delanteros y además, con un determinado perfil. El Valencia CF cree que uno de los problemas del equipo es la falta de gol, se vio por ejemplo en Eibar, en un partido en el que más allá del VAR el equipo de Marcelino pudo haber resuelto en la primera parte pero falló en la definición, y desde ese punto de partida se buscan futbolistas de adaptación rápida.

En otras palabras, atacantes que estén en la Liga española o la conozcan bien. Delanteros que de la Liga española y de nivel hay, pero ahora mismo no son asequibles en lo económico. En este grupo están el brasileño Willian José de la Real Sociedad, que era uno de los elegidos por Longoria y Marcelino el pasado verano si se hubiese consumado el traspaso de Rodrigo, o Borja Iglesias, del Espanyol, al que los técnicos ya han visto jugar en directo varias veces. Por ejemplo Vicente Rodríguez lo siguió en el partido de Cornellà ante el Athletic. Bueno, y está Iago Aspas, pero si su fue inviable ficharlo el verano pasado, ahora es ciencia ficción.



La Premier y cesiones

En estos momentos, el Valencia se maneja en el mercado de descartes. Más claro agua. Fichar un delantero que sea titular en su equipo y esté haciendo goles es ahora mismo imposible si no se hace pagando un traspaso importante, como por ejemplo fue el fichaje de Zaza hace ahora dos años. Se pagaron 18 millones de euros por el italiano. La situación es otra, y salvo que haya salidas que dejen un dinero importante en un traspaso, se buscan futbolistas que vengan en calidad de cedido, está por ver si con opción de compra, y si es obligatoria o no.

En estas circunstancias el mercado con más futbolistas de nivel a pesar de que no jueguen asiduamente es la Premier League. Ahí aparecen jugadores como Lucas Pérez, que puede salir del West Ham en este mercado invernal y al que Marcelino ya quiso fichar en el verano de 2017. Otro jugador es el rumano Florin Andone, que se ha formado futbolísticamente en España y ahora juega en el Brigthon inglés. Andone se crió en las canteras del Castellón y el Villarreal, pero no llegó a coincidir con Marcelino. Otro jugador que gusta al jefe del área técnico del Valencia, Pablo Longoria, es el belga Origi, si bien, no encaja en absoluto en los parámetros que se plantea el Valencia CF ya que no conoce a liga española. Como ya publicara este diario, Longoria conoce bien a este futbolista y hasta se reunió con su agente el pasado mes de junio. Su intención era convencer al técnico Jürgen Klopp, cosa que no ha logrado y saldrá en el mes de enero.