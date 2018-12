Primer paso para fichar delanteros

La salida de Jeison Murillo es el primer paso del Valencia CF para fichar... Para fichar delanteros. Hasta que en este próximo mercado de invierno el club consiga remodelar la línea de ataque quedarán aún pasos intermedios por darse. El principal, la marcha del belga Michy Batshuayi. Sin embargo, el hueco que dejará el colombiano es un comienzo, sobre todo, un pequeño respiro en la cuestión económica. El Valencia necesita líquido para poder afrontar la prioridad marcada en la ventana de fichajes, dos delanteros. Un aspecto para el que 'cortar' la cesión de 'Bats', al que el Chelsea prestó a cambio de tres millones y un elevado salario, sería el avance fundamental.

En las últimas semanas los mandos deportivos del club, Marcelino y Mateu Alemany, han insistido en la idea de que no habría nuevas llegadas sin que antes se produjeran bajas en la plantilla. La primera, la del central Murillo, está a punto de producirse, lo que no quiere decir que permita directamente cazar un goleador en el mercado. Para concretar la llegada de un delantero el plan pasa por deshacerse de uno de los que vinieron en verano y no han convencido con su rendimiento: El mencionado Batshuayi y el francés Kevin Gameiro.

Lo que queda claro una vez que se consume en cuestión de horas el adiós de Murillo es que la prioridad, conforme marcan las constantes vitales del equipo esta temporada, es reforzar la delantera. Y después el extremo. No el centro de la defensa. Así lo explica Marcelino en conversación con SUPER. «Creo que no vamos a fichar otro central porque teníamos una opción que era Rúben (Vezo) que nos hacía de lateral y central. Ahora coincide también que la aportación de Wass como lateral derecho ha sido satisfactoria. En este momento puntual de cara al inicio de enero estamos en una situación precaria en el medio con las lesiones de Coquelin, Kondogbia y Guedes... pero buscaremos soluciones para no buscar otro central. Además, no tiene razón de ser, dado que Murillo había jugado poco. Un central podría ganar minutos a los otros centrales, pero el equipo en defensa es muy solvente y con la posibilidad de Vezo estamos cubiertos». Conclusiones: Marcelino está dispuesto a apañarse hasta final de temporada con Vezo como cuarto zaguero, tras Garay, Gabriel y Diakhaby, y con Piccini y Wass como laterales por la banda derecha. Los esfuerzos se concentran en cambiar a Batshuayi y Gameiro por otros dos delanteros y, si también fuera posible, traer más desequilibrio en la parte ofensiva de los costados.

Marcelino está satisfecho con los cuatro centrales que quedarán en el plantel, ahora desea poder estar también con el cuarteto de ataque. Buscan dos nuevos acompañantes para Rodrigo y Santi Mina. Como informó este diario a mediados de noviembre, Batshuayi no va a poner problemas para salir en enero de un club en el que tampoco se ha integrado a la dinámica de trabajo en el vestuario. Michy sabe que apenas cuenta para el técnico asturiano y desde hace semanas maneja alternativas para volver a irse cedido a clubes europeos, principalmente, en Italia y Francia.



Ahorro de ficha necesario

En el Valencia CF, por su parte, cuentan con que en las próximas fechas no haya inconvenientes para su salida y pueda ser la siguiente. El ahorro de tres 'kilos' por el 'corte' del préstamo ampliaría en buena medida el espacio en el balance del Fair Play Financiero, al que también ayudará Murillo. El colombiano, además, puede dejar de parte del Barcelona un extra de casi dos millones en la caja, necesarios para fichar los siempre costosos delanteros. La cuestión Gameiro es mucho más compleja, ya que tiene contrato en vigor hasta junio de 2021. Si no sale, que es difícil, el fichaje de un segundo punta será imposible.

Por último, aparece el asunto del jugador de banda con una prioridad inferior a la pareja de atacantes. El barcelonista Denis Suárez, que no entrará en la operación Murillo, continúa siendo una opción interesante para el Valencia de Marcelino, que siempre ha acusado las ausencias de Guedes. La competencia desde Inglaterra por Denis no hace que el suyo sea un tema sencillo.