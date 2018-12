El Valencia CF ha de estar atento al caso Lucas Hernández

La noticia del día en el fútbol español y europeo es el posible fichaje del defensa Lucas Hernández por el Bayern de Munich. Según informó este miércoles el diario Marca, el Bayern está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del defensa francés del Atlético de Madrid, que es de 80 millones. Con posterioridad a esta noticia han salida la agencia informaba de lo siguiente: "Al respecto de una información del diario 'Marca' que indica que el defensor francés Lucas Hernández se marchará al Bayern Múnich previo pago de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, fuentes del Atlético negaron taxativamente esta información, e indicaron que el propio club alemán se ha puesto en

Sea como sea, y teniendo en cuenta que difícilmente los clubes vayan a admitir este tipo de noticias, y sobre todo, que lo que desmiente el Bayern es que vaya a pagar la cláusula, y no que quiera ficharlo, el Valencia CF ha de estar muy atento a esta operación. Si Lucas Hernández se va del Atlético ya sea pagando él su cláusula de rescisión o con un traspaso, y ya sea en enero o el próximo verano, el conjunto colchonero tendrá un claro déficit en la posición de lateral izquierdo, ya que el otro futbolista que tiene en plantilla para esa demarcación es el brasileño Filipe Luis, que tiene 33 años, termina contrato en junio de 2019 y todo apunta a que abandonará el club colchonero en verano.

De confirmarse estas dos salidas, las de Filipe Luis y Lucas Hernández, el Atlético tendrá que fichar un lateral izquierdo porque ya tiene en nómina a Jonhy Otto, ex jugador del Celta de Vigo que esta temporada está cedido en el Wolverhampton de Nuno Espirito Santo. Y aquí es donde tiene que estar atento el conjunto de Mestalla porque tal y como publicó SUPER el pasado mes de noviembre, a Simeone le gusta mucho Gayà, lateral izquierdo del Valencia CF. De hecho, el técnico rojiblanco, antes de conocerse la posibilidad de que el francés Lucas Hernández abandone el Atlético, tenía en cartera a dos laterales izquierdos, Gayà y el argentino Nicolás Tagliafico, que juega en el Ajax de Amsterdam.

Está por ver si el Atlético de Madrid cuánto dinero está dispuesto a invertir el Atlético de Madrid en el posible recambio de Lucas Hernández, y como dato conviene aportar que la cláusula de rescisión de Gayà es de cien millones de euros, pero como los propios dirigentes del Valencia CF admiten en público, para cuadrar el presupuesto de esta temporada, el conjunto de Mestalla tiene que vender futbolistas por 45 millones de euros. Eso sí, dos no pelean si uno no quiere, y Gayà ya ha dicho en diferentes ocasiones que él no quiere abandonar el Valencia CF...