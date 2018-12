Recogida solidaria de alimentos en Mestalla antes del Valencia CF-Huesca

La Agrupació de Penyes Valencianistes llevará a cabo una recogida de alimentos no perecederos este domingo en Mestalla en colaboración con la ONG del pueblo valenciano Casa Caridad, con el objetivo de ayudar a que todos aquellos que más lo necesitan puedan pasar la mejor Navidad posible al menos con las necesidades básicas garantizadas. Las mesas para recoger las aportaciones de todos los aficionados que deseen contribuir estarán ubicadas en la puerta A4 del estadio y en la rampa que da accso al anfiteatro del estadio entre las 10 y las 11:30, antes de que comience el partido entre el Valencia CF y el Huesca.

Esta campaña se inició el pasado 22 de noviembre y se prolongará hasta el 22 de diciembre dentro del marco de las campañas de colaboración que promueve Aficiones Unidas (AFEPE), con la colaboración de LaLiga, bajo el lema 'Acció Solidària-Avant'.



Alimentos y más productos

La Agrupación de Peñas del Valencia CF informa a los interesados que la lista de alimentos no perecederos incluye aceite, leche, batidos, cacao soluble, galletas, garbanzos, alubias, lentejas, espárragos, conservas de apio, zanahoria, remolacha o tomate triturado, comida preparada, fruta en almíbar, atún, anchoas, sardinas, azúcar o sal, además de otros productos no alimentarios pero de primera necesidad como pañales, toallitas húmedas, gel infantil, crema hidratante, colonia, gel, champú, papel higiénico, detergente líquido y en polvo o pastillas de jabón, así como cualquier otro producto no perecedero que esté debidamente envasado y con fecha de caducidad.