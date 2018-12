Un plan para cuadrar las cuentas del Valencia CF

Las posibilidades de que el Valencia CF esté la temporada que viene en Liga de Campeones son remotas. Si hace unas semanas el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, aseguraba que lo que hizo el equipo la temporada pasada –meterse en Liga de Campeones- fue un milagro, que lo repita en esta es mucho más que eso. Tiene dos opciones, una por la Liga que es prácticamente ciencia ficción, ya que en la jornada 16 está a diez puntos del Real Madrid que es cuarto y a doce del Sevilla que tiene 31 y es, sobre el papel, el cuarto en discordia para acompañar a FC Barcelona, Atlético y Real Madrid. La segunda opción para estar la temporada que viene en Liga de Campeones es ganar la Europa League, pero tal y como está el equipo, es mejor pensar en eliminatoria a eliminatoria, y al próxima, de dieciseisavos de final, será ante el Celtic de Glasgow de Escocia.

Y como de milagros no vive un club de fútbol, el director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ya se ha puesto manos a la obra para prevenir las consecuencias de no estar en Champions y el descenso en los ingresos que ello conlleva. Sin ir más lejos, si el equipo no se mete en Liga de Campeones en verano el club tendrá que traspasar futbolistas por valor de 45 millones de euros para no tener que generar deuda esta temporada. Así de claro. Por ello, y para estar preparado ante semejante contingencia, el Valencia ya está preparándose.

Según ha podido saber SUPER, en la reunión que mantuvo el propietario del Valencia, Peter Lim, con el presidente Anil Murthy, el director general Mateu Alemany y el jefe del área técnica Pablo Longoria, este fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, además del futuro del entrenador Marcelino García Toral y el mercado de invierno.

Conviene recordar que esta reunión tuvo lugar el pasado lunes diez de diciembre, dos días después de que el Valencia empatara en Mestalla ante el Sevilla. En ella, Mateu Alemany y Peter Lim trazaron una hoja de ruta económica para el club si la temporada que viene no está en Liga de Campeones y pusieron sobre el papel qué futbolistas son los que el club se planteará vender llegado ese momento. Evidentemente al final si alguien tiene que vender, vende aquello que le quieren comprar, pero el club ya tiene hecho ese planteamiento inicial, es decir futbolistas traspasables teniendo en cuenta el mercado que tienen, lo que queda por amortizar de ellos, y lo que cobran. Estos dos aspectos últimos son importantes. El de la amortización quiere decir, que, si vendes a un jugador cuyo fichaje ya está pagado, todo ese dinero va a la caja, y este concepto convierte a los canteranos como futbolistas más atractivos a la hora de ser vendidos desde el punto de vista financiero. Si vendes por 50 millones un jugador por el que todavía tienes que pagar 30, lo que resulta son 20. En cambio, si vendes a un canterano por 50, lo que resulta son€ 50. En cuanto al sueldo, al no entrar en Champions el Valencia tendrá que reducir el coste de plantilla y esto puede provocar que le convenga traspasar a los futbolistas con los sueldos más altos, como son Rodrigo, Kondogbia, Guedes o Parejo.



El caso Gayà y Murillo

Eso sí, conviene recordar que esta misma semana el Valencia CF ha cedido al colombiano Murillo al FC Barcelona y que la operación que ha diseñado el club de Mestalla va encaminada a que el jugador se revalorice y poder traspasarlo en verano. En este sentido, el Barça se ha guardado una opción de compra de 25 millones en su favor, no obligatoria. En caso de no ejercerla, podría ser traspasado a otro club ya que normalmente Murillo, en un equipo como el Barça, se habrá revalorizado.Paralelamente, conviene recordar que el Atlético de Madrid puede presentarse en el verano de 2019 sin sus dos actuales laterales izquierdos, Lucas Hernández y Filipe Luis. El segundo termina contrato esta temporada y abandonará el conjunto colchonero, mientras que el primero puede terminar en el Baryern de Munich, que parece dispuesto a pagar la cláusula de rescisión –que es de 80 millones- por él. El conjunto colchonero tiene a otro lateral izquierdo en nómina, el gallego Jonny Otto, pero está cedido en el Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Si el Atlético tiene que afrontar finalmente el fichaje de un lateral izquierdo, el valencianista José Luis Gayà será uno de los futbolistas que tendrá en la lista, junto al argentino del Ajax, Tagliafico.