Benetússer ompli Mestalla de Nadal

La Banda Primitiva de Benetússer (l'Horta Sud), participà ahir a Mestalla en el partit que van disputar València CF i SD Huesca. La banda, a les ordres del director Fernando Cano Arteaga, va interpretar per primera vegada a la gespa de l'estadi del València CF un extens repertori de nadales: 'Campana sobre campana', 'Ande la Marimorena', 'Los peces en el río', 'Feliz Navidad', 'El Tamborilero' i 'Jingle bells'. La banda també va interpretar 'Amparito Roca', 'Morenito de Valencia', 'Amunt València' i la marxa 'Valencia'. L'entitat va estar representada al superbox pel president, Víctor López Tato i Carles Sanz Mateu.

El 5 d'octubre de l'any 1988, amb gran entusiasme i il·lusió, es va crear la banda de música, que anomenaren Banda Primitiva de Benetússer. Les principals actuacions que cada any es duen a terme són la campanya 'Retrobem la Nostra Música', els festivals de bandes, els concerts en honor de Santa Cecília, o amb motiu de Setmana Santa, les festes de moros i cristians i falles i festivals taurins. Cal destacar la labor exercida pels seus directors que han sabut manifestar els valors humans, culturals i artístics que la caracteritzen.

La Banda Primitiva de Benetússer es caracteritza per una jove i il·lusionada directiva composta per músics i pares de músics i el futur de la societat passa per l'escola de música, on s'ha posat en marxa un ambiciós pla de modernització.