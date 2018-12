VAR: la polémica del Valencia CF - Huesca

Francisco, el técnico del Huesca, fue charlar con Gil Manzano al terminar el partido. En la retina del entrenador del Huesca estaba la jugada (minuto 85) que Samuele Longo no pudo materializar en gol, mano a mano con Neto, por la intervención de Carlos Soler. El centrocampista del Valencia dejó sin espacio al delantero italiano, claro que hubo contacto... pero no el suficiente para considerarlo falta, según el VAR.

Francisco lo vio clarísimo, pero el colegiado, no: «Me ha dicho que clarísimamente no ha sido. No se podía hacer nada ya pero quería una explicación. Creo que el VAR no está siendo justo con el Huesca».

Gil Manzano ya había señalado antes penalti (minuto 72) por una falta leve del propio Soler sobre el Cucho. El colombiano sintió las manos del valencianista y se dejó caer. Todo muy light. Esa acción, los precedentes y las protestas del Valencia CF pesaron, seguro. Hace una semana, el VAR no consideró penalti un agarrón mucho más claro de Rubén Peña sobre Santi Mina. La polémica no termina. Al contrario.



Durante el partido, el Huesca reclamó dos penaltis más. El primero, por un ligero contacto de Gayà, que puso las manos en la espalda de un jugador del Huesca. Y el segundo, por una zancadilla de Diakhaby sobre Longo en la recta final, justo en la acción que dio comienzo a la jugada que acabaría con el gol de Piccini.

Lo sucedido en las últimas jornadas ha potenciado el debate y la sensación de que es el realizador de cámara el que tiene el poder en las jugadas al límite. La televisión decide qué tomas ven los responsables del VAR y que imágenes. Esa es una de las claves a resolver. Tras recibir el 2-1 en el tercer minuto de prolongación, Francisco explicó que estaba «jodido», al igual que el vestuario porque pensaba que habían hecho méritos para mucho más. Sin consuelo.