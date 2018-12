Marcelino responde a todo

A pecho descubierto. «Haz todas las preguntas que tengas que hacer, las que sean, porque yo las responderé todas», dice antes de que comience la entrevista. Y a fe que lo hace. No rehúye ninguna como tampoco ninguna responsabilidad. Así es la entrevista con el entrenador del Valencia CF que publica este miércoles SUPER en su edición impresa. Eso sí, se le ve con ganas y ambición por darle la vuelta a los malos resultados que han alejado al equipo de los puestos de Champions League.

Marcelino habla claro de sus registros de esta temporada y de la posibilidad de que el club hubiera optado por un relevo en el banquillo: "Siempre aceptaré las decisiones que tomen los demás y las opiniones que tomen los demás, siempre. Es algo que me enseñaron ya desde niño y siempre lo voy a aceptar. Además, estoy en una profesión en la que nosotros tenemos que aceptar la crítica. Si un entrenador está con la auténtica seguridad de que su puesto no corre peligro, es muy similar a que le da igual todo. Y en mi caso no es eso".

¿Y la afición? El asturiano está convencido de que "si Mestalla no me ha cantado nada, algo verá»

El técnico habla de los números de sus delanteros y reconoce que los refuerzos por los que apostó para elevar el nivel de la delantera, Gameiro y Batshuayi, no han dado la talla. ¿Defraudado? "Más que defraudado, creíamos que el nivel de rendimiento en concreto de estos dos delanteros iba a ser mejor que el que ha sido hasta ahora. Las expectativas eran mayores al rendimiento mostrado hasta ahora".