¿Qué opina David Villa del Valencia CF de Marcelino?

David Villa, uno de los artilleros más productivos de la historia del club de Mestalla, está pasando las fiestas de Navidad y Año Nuevo en España antes de afrontar el último reto de su carrera, la liga japonesa. El 'Guaje', que felicitó a sus miles de seguidores a través de las redes sociales y una fotografía en compañía de su esposa y sus tres hijas, ha aprovechado estas fechas para ofrecer sus mejores deseos al Valencia CF.

Villa defendió la camiseta blanquinegra entre los años 2005 y 2010, en los que anotó 131 goles en toda clase de partidos (238). Asimismo, al mítico '7' de España le unen lazos de amistad con el técnico del equipo, Marcelino García Toral. Los dos son asturianos y los dos se han criado en el Sporting.

«Sinceramente, tengo un grandísimo cariño hacia el valencianismo, al club y a Marcelino. Estoy seguro de que en la Liga van a remontar el vuelo y colocarse en posiciones más altas», dice el delantero natural de Tuilla (Langreo). Lugar, precisamente, en está con la familia viviendo la Navidad. Después de estos días señalados, el futbolista de 37 años comenzará una particular pretemporada antes de viajar con los suyos a tierras japoneses para enrolarse en las filas del equipo Vissel Kobe, club en el que el 'Guaje' volverá a encontrarse con un ex compañero del Barça y la selección española, Andrés Iniesta.

«La verdad es que estoy muy ilusionado por este paso. Se trata de un reto difícil en un sitio diferente, pero al mismo tiempo muy apasionante y atractivo para mí. La presencia de Andrés (Iniesta) y Juanma Lillo ha sido muy importante para que me decantara por Japón», añade. Cabe recordar que, recientemente, Villa anunció que a final de año dejaría el New York City, con el que jugó durante cuatro temporadas en la máxima división del soccer estadounidense.

«Recibí ofertas, muchas, pero ninguna de España. Sabía que iba a ser muy complicado volver a Europa cuando me fui. También me han mandado muchos mensajes de cariño desde todos los clubes en los que he estado, incluso, de alguno en el que no estuve», apuntó. En relación al Valencia CF de Marcelino, David Villa comenta: «La temporada ha sido complicada por el inicio. Pero tengo una confianza máxima en Marcelino. Le conozco como persona y entrenador. Está capacitado para sacar la situación adelante. Hay que confiar en que el Valencia dé la vuelta a la situación, sobre todo, en la Liga y luego pensar también en la Europa League». David Villa es uno de los ex con los que trabaja el Valencia para el Partido de las Leyendas del 24 de marzo.

La llamada de David Villa a SUPER