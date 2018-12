"Si la afición hasta ahora me ha dado un crédito, algo verá"

-Supongo que es consciente que con los números que tiene su equipo, otros años habían caído todos los entrenadores en el Valencia CF...

-Puede ser. No sé si es con estos números exactamente, porque como comprenderás tampoco voy a estar pendiente de la estadística porque quiero seguir trabajando y creo que estamos capacitados para este proyecto, y yo solo puedo seguir trabajando. Llevamos aquí creo que 18 meses, creo que iniciamos un proyecto, este cuerpo técnico vino al Valencia porque su forma de trabajar estaba en consonancia con lo que se pretendía para el proyecto, y nosotros somos los mismos que la temporada pasada, ayudamos con el esfuerzo, con el trabajo y el gran rendimiento de los jugadores ayudamos a lograr un objetivo que antes era difícil pensarlo. Un año después, en el que nos exigimos instalarnos en ese objetivo no somos un equipo igual de solvente que la temporada pasada.

-Es histórico que con esos números no haya sido cesado, pero también es histórico que, con estos números, el club mande un mensaje tan potente como el que mandó Alemany. Imagino que lo agradece.

-Por supuesto que lo agradezco. Primero agradezco a las personas que confiaron en mí, tanto al propietario como al presidente y al propio Mateu. Sabía desde fuera la dimensión que tiene el Valencia como club, y la sé ahora desde dentro. Estuve en el acto de presentación del partido de las leyendas y te hace reflexionar sobre la grandeza de este club, y eso para mí es un orgullo y una satisfacción, para mí y para todo el cuerpo técnico. Tengo que agradecer la confianza que depositan en mí porque los números están alejados de los que pensábamos a principio de temporada. ¿Qué puede influir en ello? Sobre todo creo yo que ven como trabajamos tanto la temporada como esta, que no ha habido ningún cambio en nuestra forma de trabajar y nuestra forma de transmitir y de exigir, en nuestra forma o concepto del juego o del fútbol. Y también se puede dar que a lo mejor el Valencia en decisiones anteriores tampoco ha salido muy bien parado, pero eso es una interpretación mía, pero nosotros seguimos con la misma fuerza, con la misma ilusión, con el mismo convencimiento de que somos un equipo competitivo porque así lo demuestran los datos, pero también somos un equipo con un grave problema, y es que si en todas las estadísticas somos de los mejores equipos, hay dos en las que somos de los peores, que es en porcentaje de efectividad y número de goles.

-Supongo que las palabras de Anil Murthy cuando dijo que no podía garantizar el futuro de Marcelino, ni el de nadie, no le gustaron tanto... Tal vez fue demasiado claro al hablar.

-Yo con Anil tengo una buena relación. Sus palabras me parecen absolutamente normales. Si un entrenador está con la auténtica seguridad de que su puesto no corre peligro, es muy similar a que le da igual todo. Y en mi caso no es eso. Somos un cuerpo técnico ambicioso, con un nivel de exigencia muy alto, somos un cuerpo técnico que no admitimos la complacencia y tenemos que intentar ser mejores cada día y transmitir eso a cada uno de nuestros futbolistas. Enlazando con la respuesta anterior, la grandeza de un club como el Valencia es un reto para nosotros como cuerpo técnico y para mí cada día. Las palabras de Anil me parecieron absolutamente normales y desde mi punto de vista acertadas, ¿por qué vamos a garantizar el puesto a un entrenador? Lo único que garantiza el puesto de entrenador son los resultados, ganar, ganar y ganar, en la mayoría de los casos. Sí que hay clubes que confían en ese proyecto y ese entrenador porque ven que su forma de trabajar es la adecuada.

-Por sus palabras deduzco que habría entendido que, por ejemplo, el Valencia lo hubiese cesado hace unas semanas.

-Siempre aceptaré las decisiones que tomen los demás y las opiniones que tomen los demás, siempre. Es algo que me enseñaron ya desde niño y siempre lo voy a aceptar. Además, estoy en una profesión en la que nosotros tenemos que aceptar la crítica.

-La verdad es que la acepta bien.

-Todo es un proceso, y la suma de repetidas experiencias te ayudan a convivir en situaciones adversas, que creo no es malo vivir en una situación adversa, te ayuda a crecer, te forma, te mejor, te ayuda a crecer tanto desde el punto de vista personal como profesional. Desde ese punto de vista, he de decir que no habría compartido el cese porque sé las horas que trabajo que dedicamos, per o la tengo que aceptar.

-Algún amiguito suyo de la prensa de la capital le dijo que Mestalla le cantaría 'Marcelino vete ya' y de momento no se lo ha cantado, y lo digo en positivo, porque estoy convencido de que a otro entrenador le habrían cantado ya lo de 'Pepito vete ya'. ¿Qué valoración hace de eso? Le aseguro que también es inaudito.

-Agradezco al público, por supuesto, pero si una masa tan grande, hasta ahora ha dado un crédito, algo verá...

-Tampoco es necesario que provoquemos...

-Digo hasta ahora. Algo verá. Pues verá honradez, dedicación y profesionalidad, creo que eso lo percibo. Yo tengo que agradecerlo. Ese es un equipo muy laureado, una afición muy exigente, lo uno va unido a lo otro... Es una afición que se vuelca con su equipo, doy fe de ello porque lo he comprobado la temporada pasada, y tenemos que revertir esta situación. Estoy convencido de que somos capaces de encauzar cuatro o cinco resultados positivos, y vamos a ver un público muy similar al de la temporada pasada.