Destrozan a André Gomes en Sky Sports

"Me siento feliz, me siento diferente. Es una mezcla entre la libertad y disfrutar de lo que estoy haciendo ahora", declaraba hace pocos días André Gomes a la cadena inglesa Sky Sports. El portugués, después de una temporada terrible en el Barça y una lesión que le impidió comenzar la temporada en el Everton, empieza a recuperar la normalidad y lleva once partidos seguidos titular en el equipo de Liverpool con un buen nivel de juego.

Sin embargo, no todos lo ven así. En el último partido entre Everton y Tottenham, que perdieron los locales por un escandaloso 2-6, una leyenda del Liverpool como Graeme Souness y ahora comentarista de esta cadena dedicó durísimas críticas a André, al que culpó del gol con el que el conjunto de Pochettino daba la vuelta al marcador tras haberse puesto por delante el Everton a los 21 minutos con un tanto de Walcott.

"Dele Alli está cinco o seis yardas detrás y llega antes al balón que André, que se le queda mirando. André Gomes está completamente perdido en el campo. Los grandes jugadores no pueden perder la concentración nunca. Han de estar atentos hasta que el árbitro pita el final del encuentro. Deben estar atentos en todo momento, en cada situación sea buena o mala. Delle Alli demuestra que tiene la confianza en recuperar la pelota y por eso está atento a la jugada".

Un partido en el que, además, André Gomes se retiraba a los pocos minutos de comenzar la segunda parte con molestias en la rodilla que hacían temer una lesión importante. Finalmente no fue así y el portugués ha vuelto a ser titular en este Boxing Day, en el partido disputado este miércoles frente al Burnley que acabó con una contundente victoria del Everton por 1-5. El centrocampista fue sustituído en el minuto 75 de partido.

André, que la temporada pasada estuvo en tratamiento psicológico y llegó a reconocer en una entrevista que sentía vergüenza de salir a la calle en Barcelona, decidió dar un giro a su carrera, dejar el FC Barcelona y buscar mejor suerte en la Premier League con una cesión al Everton hasta el próximo 30 de junio. El Valencia CF estuvo atento a esta situación hasta que se confirmó su salida hacia Inglaterra porque Marcelino valoraba la posibilidad de recuperarlo para jugar en Mestalla, donde triunfó especialmente en su primer año con Nuno Espirito Santo, procedente de las filas del Benfica.