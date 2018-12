"Fabián Ayala es muy líder, es persona, es compañero, es solidario"

-Ya se habrá dado cuenta de que cuestiones que en otros sitios pasan desapercibidas en el Valencia CF son casi de vida o muerte, o que el día a día del Valencia marca el día a día de sus aficionados...

-Somos un club donde, o hay muchísima positividad o casi todo negatividad. Eso es lo que yo veo y eso genera que a los jugadores su público lo lleva en volandas o eso mismo le hace disminuir. Veis que reiteradamente pido el apoyo de la afición en ruedas de prensa, y lo hago porque considero que el público le afecta al futbolista para bien y para mal, pero además le afecta mucho, no os podéis ni imaginar cuánto.

-Eso mismo dijo hace unos meses en un programa de la 97.7 Radio Levante, con todo el público delante...

-Lo dije cuando íbamos ganando, cuando todo era maravilloso. Lo digo porque lo sé, porque hay futbolistas lo dicen, no solamente en Valencia, en cualquier equipo sucede. El otro día vi unas declaraciones de un jugador del Real Madrid diciendo que en un ambiente así era muy difícil lograr el máximo rendimiento. Es así. Y nosotros tenemos una plantilla que en su mayoría es joven y no muy experta en grandes partidos. No tiene muchísimas experiencias con gran exigencia, no fuiste actor principal en esos momentos de máxima exigencia y situación negativa. Cuando hago una petición, lleva detrás una reflexión, no es una frase al aire.

-Algunos periodistas, yo Carlos Bosch el primero, hemos dicho que usted no tiene una plantilla con muchos 'machos alfa' o líderes porque la prefiere, digamos, más dócil.

-No, no. Nosotros, a la hora de elegir jugadores buscamos jugadores que entiendan el fútbol como un deporte colectivo de ayuda al compañero, y que ese compañerismo sea compromiso. ¿Que no queremos nosotros jugadores que tengan carácter en el campo? Eso lo quieren todos los entrenadores del mundo, y con esto no quiero decir que los nuestros no lo tengan, pero sí que es necesario. Eso muchas veces se adquiere con partidos importantes y con situaciones negativas de las que tienes que salir. Cuando un jugador sale varias veces de situaciones negativas, eso es lo que le hace fuerte. A favor de corriente todos nadamos, contra corriente ya es más complicado, pero nosotros sí que queremos jugadores con personalidad o con carácter. Yo nunca voy a rehuir que un jugador venga y me diga mister te estas equivocando. Yo le preguntaré por qué, y él me dirá por esto, por esto y por esto.

-¿Se lo ha dicho alguien?

-En este vestuario no, pero en otros sí que me ha pasado.

-Es que cuesta mucho creer que Ayala, Baraja, Albelda, Pellegrino o Cañizares no le dijeran a Benítez o Cúper cosas de este tipo...

-Por ejemplo. A Fabián Ayala lo entrené.

-¿Y no le dijo algo similar?

-Tuve una extraordinaria experiencia con Ayala. Es muy líder, es persona, es compañero, es solidario... es uno de los futbolistas de los que guardo uno de mis mejores recuerdos de todos a los que he tenido, y en una situación desfavorable, que es lo que le da más mérito, porque Fabián en algún partido en segunda división no fue titular, estuvo en el banquillo... ¡En segunda división! Y recuerdo sus mensajes a sus compañeros, recuerdo todo lo que decía, su positividad, su ayuda, su colaboración. Era un mensaje constante, cuando hablaba más de una vez yo me callé porque pensaba que como mínimo, lo que este futbolista diga a sus compañeros, tiene la misma trascendencia de lo que pueda decir yo. Fue increíble.

Las palabras de Ayala sobre Marcelino