"Si viene Gameiro y dice que se quiere ir, valoraremos"

Marcelino habla a pecho descubierto. «Haz todas las preguntas que tengas que hacer, las que sean, porque yo las responderé todas», dice antes de que comience la entrevista. Y a fe que lo hace. No rehúye ninguna como tampoco ninguna responsabilidad en la situación extraña que vive el Valencia CF, lejos de sus objetivos a punto de llegar el ecuador de la temporada. Para él, sin duda el gran problema es el gol y aquí habla largo y tendido de los delanteros, los que estaban y los que fichó este verano.

-¿A qué se refería cuando dijo que ha perjudicado a Rodrigo?

-Sobre todo porque creo que le puse demasiados minutos continuados con muy poco intervalo de tiempo y de forma seguida. Hay que ver que Rodrigo competía 90 minutos, 70 y 90, y luego hay jugadores que van con sus selecciones y no compiten o compiten muy poco, con lo que prácticamente es una semana de descanso, y otros como Rodrigo que compite los dos partidos, que fue el caso de las primeras semanas de septiembre. Luego vino y jugó otros tres partidos aquí consecutivos. Los jugadores ofensivos necesitan esa chispa para poder sacar su máximo rendimiento y creo que por la importancia de los partidos y por la importancia del futbolista, quizás le debería de haber dosificado.

-Si saturó a Rodrigo también fue porque los nuevos no daban el nivel.

-Aquello era al inicio. A mí me gusta dar oportunidades de manera progresiva a los jugadores que llegan nuevos y a la vez ser prudente. Cuando un jugador llega de fuera y no conoce ni el idioma ni la liga española, nos dicen que la adaptación no es fácil, incluso por jugadores por los que se pagan cantidades astronómicas de dinero.

-No es el caso de Gameiro.

-Nosotros a la hora de tomar decisiones, a la mayoría de jugadores que incorporamos siempre tuvimos en cuenta que conociesen la liga española, porque el jugador que llega nuevo nunca sabes cuál va a ser su adaptación. En nuestro caso tuvimos una adaptación inmediata, que fue Coquelin y una adaptación tardía que por ejemplo fue Michy.

-Entiendo que Gameiro fue uno de los fichajes en los que su opinión pesó bastante.

-Considero que tengo la misma responsabilidad en todos los fichajes, en todos la misma. Mi opinión pesa más en aquellos jugadores que yo conozco y con los que he convivido. En los demás, en los que podemos considerar más acertados o menos acertados, tengo la misma responsabilidad.

-¿En qué medida está defraudado?

-Más que defraudado, creíamos que el nivel de rendimiento en concreto de estos dos delanteros iba a ser mejor que el que ha sido hasta ahora. Las expectativas eran mayores al rendimiento mostrado hasta ahora.

-¿Qué es una hipótesis?

-Una hipótesis es una situación que puede suceder pero que no tenemos ningún crédito de que pueda suceder.

-Cuando se le preguntó si están valorando la salida de Gameiro y Batshuayi para fichar dos delanteros dijo que es una hipótesis y en este caso hipótesis e intención se parecen...

-Yo creo que es una situación que ahora mismo no nos ofrece ninguna posibilidad. En el fútbol hay situaciones que ocurren y no esperas, llega un equipo y dice quiero a este futbolista, hace una oferta y el club estima que es una oferta irrechazable...

-Ya, pero es que tres días antes de la salida de Murillo el discurso del club era ese mismo, y ya no está...

-Primero, a mí me gusta tener el máximo respeto por todos los jugadores que componen la plantilla y nunca, nunca voy a entrar en profundidad en una situación si el propio jugador no la sabe y yo personalmente no se lo he dicho. Eso por un lado, y por el otro, con esta situación se confirma que la vía para salir es que el propio jugador acepta, quiere y se le presenta una solución y cree que es lo mejor para él. En esa situación, nosotros tenemos la posibilidad de negárselo, que sería poco profesional por nuestra parte negarle una salida a un jugador que el entrenador no pone, o aceptarlo. Creo que el club ha estimado al igual que Murillo, que para todas las partes era la mejor solución posible.

-Que es lo que puede pasar en el futuro con Gameiro y Batshuayi.

-Puede pasar en un futuro con alguno de estos jugadores.

-Llámele hipótesis...

-Con alguno de esos dos jugadores o con cualquier otro.

-Sobre el Valencia hay una tormenta perfecta, el VAR, las lesiones... pero asume que algunos de los rayos y truenos de esa tormenta son responsabilidad suya.

-El entrenador siempre es el máximo responsable, y asumo mi máxima responsabilidad, pero como también dije en rueda de prensa, no soy el único culpable, porque eso es imposible, pero sí asumo la máxima responsabilidad. La temporada pasada que las cosas fueron bien, y esta que van mucho peor de lo esperado, mi único ánimo es buscar soluciones para que el equipo, en vez de empatar, gane. Porque estaréis conmigo que esto que le ocurre al Valencia no es normal.

-¿Se arrepiente de haber alineado a Cheryshev cuando se lesionó a los pocos minutos? En el calentamiento el futbolista ya avisó de que estaba tocado. Y lo mismo pasa con Paulista ante el Eibar. Cuando un jugador tocado dice que no está para jugar es una decisión vinculante, pero si dice que está para jugar, la decisión de ponerlo es del entrenador...

-Podríamos añadir también la situación de Guedes. A la hora de tomar la decisión valoramos situaciones. Lo primero es que sabemos que el jugador no está al cien por cien, y a partir de ahí está la disposición del futbolista, que si es jugar, perfecto, le honra, quiere ayudar al equipo. Lo fácil para un jugador que no está a tope es decir no me encuentro bien y no jugar. Segundo los médicos, que nos dicen que esa situación no va a producir una lesión mayor, y con esa información el entrenador decide. Nosotros tomamos esas decisiones quizás también porque en algunos de los casos no teníamos una solución del mismo perfil, y si tenemos que modificar y poner un jugador de otro perfil en esa posición, tenemos que ver qué nos da y qué nos quita.

-No es el caso de Paulista y Diakhaby en Eibar.

-No, lo de Paulista es una sensación de que estaba bine, entrenó el día anterior con absoluta normalidad y además un entrenamiento exigente y específico defensivo. De hecho la lesión no se alargó mucho porque él en el momento en que no se sintió en el campo lo dijo porque eso podía perjudicar al equipo y a él. En todas esas decisiones mi certeza de que he acetado nunca será absoluta, y es obvio que si hubiera sabido que a los quince minutos tenía que cambiar a Cheryshev no lo hubiéramos puesto.

-Vale que usted tiene que dar muchas ruedas de prensa y vale que los periodistas se lo hemos preguntado siempre, pero ¿no cree que en vez de darle naturalidad futbolística a una posible suplencia de Parejo lo convirtió en cuestión de estado?

-Mi percepción no es esa. Nosotros en esa posición consideramos que para jugar don dos el equilibrio nos lo da en el campo la presencia de Kondogbia o Coquelin, que pueden jugar juntos como jugaron algunos partidos que no estuvo Parejo, o consideramos que es muy importante que uno de los dos esté en el campo, sobre todo en partidos de alta exigencia competitiva y si los rivales son físicos. A partir de aquí se dieron circunstancias en las que por un motivo u otro no coincidieron prácticamente nunca. En Getafe había un componente de posible lesión de Kondogbia, luego Coquelin jugó muchos partidos seguidos después de una lesión larga... creo que se dieron circunstancias de dos o tres partidos, pero en el inicio de temporada, que creo que es lo que te refieres en la pregunta, nosotros necesitamos un jugador de cierta experiencia aunque no sea de empaque físico, pero en ningún fue por cabezonería pongo a Parejo, fue por convicción y por necesidad del equipo en ese momento.

-Entonces, si viene Gameiro y dice que tiene una posibilidad de irse y quiere... ¿acepta?

-Si viene Gameiro y dice que se quiere ir, nosotros, como hacemos siempre, valoraremos la situación, y si todas las partes creemos que salen beneficiadas, pues adelante.

-Y si Gameiro no lo dice, seguirá...

-Si Gameiro no lo dice, pues es muy posible que siga.

-¿Muy posible?

-Prácticamente total.

-¿Y Batshuayi?

-Con Michy sucede lo mismo.

-Y con Murillo sucedía lo mismo.

-Lo mismo, pero hay una diferencia de minutos. Murillo ha participado poco, menos que ellos.

-Y si pasa el mercado y la delantera se queda igual, ¿qué queda?

-Queda que con estos jugadores tenemos que insistir, ellos convencerse y nosotros ayudarlos a que adquieran su nivel, que su rendimiento vaya en función de su capacidad. Creo que en estos momentos capacidad y rendimiento están alejados.

-¿Se puede afirmar que el Valencia no ha acertado con la delantera de Champions que tenía que formar?

-A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada en la que sabíamos que había una exigencia de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado, hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final, pero ahora mismo, no reconocer eso, es no ser sinceros.

-Entiendo que se analiza mucho cada fichaje, pero, ¿esto no era detectable?

-Siempre me gusta decir que no es un componente únicamente individual, si no que influyen una serie de factores en el rendimiento, como puede ser la dinámica del equipo, la adaptación al juego, a la ciudad... con Gameiro todo esto debía ser todo normal, pero con Michy es algo que podía ocurrir. Analizamos muchísimos datos, juego, perfil, sus estadísticas, adaptación a la idea de juego... Cuando hubo la posibilidad de contratación de estos futbolistas estábamos convencidos que iban a ayudar a los dos jugadores que se quedaban, con los que estábamos muy contentos y que ofrecieron un gran rendimiento la temporada anterior.

-¿La salida de Murillo se intentará completar con un delantero?

-Tenemos cuatro delanteros, creo que para que venga un delantero tenemos que sacar un jugador de la misma zona.

-Pero la salida de Murillo no se va a completar con un defensa...

-Nos quedamos con los que tenemos.

-¿Y con un jugador de banda?

-Creo que tampoco. Hay que tener en cuenta la evolución de Guedes, pero es posible que quizás haya algún movimiento.

-Pero estando como está el equipo, ¿cómo se le dice a la gente que el Valencia CF se desprende de un jugador y no trae a otro?

-Acabo de comentar que en la parcela ofensiva, si sale un jugador vendrá otro.

-Pero ha salido Murillo.

-No queremos introducir cinco opciones para jugar con dos centrales... no lo consideramos beneficioso. Las plantillas se hacen por calidad y no por cantidad. De todas formas el mercado de invierno es un mercado muy complicado.

-Ustedes han pasado de confiar ciegamente en los delanteros a admitir que si alguno se quiere ir vendrán otros... hay un cambio evidente en la opinión.

-Lo que está claro es que tenemos que ser fríos en el análisis y el Valencia CF nos exige rendimiento, a todos, al entrenador y a los futbolistas.