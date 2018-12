Se busca equipo para Gameiro

El planteamiento inicial del Valencia CF para reforzar el equipo en este mercado invernal fue intentar fichar dos delanteros y que para ello salgan del equipo Batshuayi y Gameiro, y fichar también un futbolista de banda, preferiblemente Denis Suárez. Conforme avance el mercado, -que aunque todavía no se ha abierto sí está ya en plena ebullición-, este planteamiento puede ir variando en virtud de lo que ofrezca el propio mercado teniendo en cuenta las posibilidades económicas del conjunto de Mestalla. Eso sí, para que haya fichajes tiene que haber salidas, es algo que los principales dirigentes del club de Mestalla han dicho hasta la saciedad. De hecho, salidas ya ha habido una, la del defensa Murillo que se ha marchado cedido al FC Barcelona, pero su posición no será cubierta por otro defensa ni por otro delantero, de hecho, cuando en una entrevista concedida a SUPER se le pregunta a Marcelino si será cubierta por un jugador de banda admite que «es posible que haya algún movimiento». Los motivos por los que Denis Suárez -jugador de banda elegido por Marcelino- no ha entrado en la operación Murillo ya los ha desvelado este diario y son sencillos. La prioridad ahora mismo es reforzar la delantera, por ello, los algo más de 1,5 millones de euros que el Barça paga al Valencia CF por la cesión del central colombiano, se destinarán a reforzar el ataque. Una vez logrado esto, se abordará el fichaje de Denis.

Pero el Valencia tampoco puede dar pasos en falso y debe medir cada movimiento que haga, es decir, no puede tomar la decisión de sacar hoy a uno de los dos delanteros que considera 'prescindibles' si no tiene apalabrado el fichaje de otro jugador de ataque por una cuestión puramente matemática, y en este sentido hay que recordar que Marcelino juega con dos delanteros por lo que en plantilla necesita cuatro. La salida de uno de los dos puntas será posible cuando el recambio esté claro teniendo en cuenta dos variables, la deportiva, que encaje en el perfil, y la económica, que se pueda pagar. Por ello, a día de hoy, y teniendo claro que la salida de Batshuayi es más factible porque tiene más mercado y porque está cedido, el Valencia está centrado en sacar a Kevin Gameiro del equipo porque sabe que es lo más complicado y sobre todo, porque considera que en estos momentos, desde el punto de vista del rendimiento deportivo, es el cuarto delantero del equipo. Al respecto, las palabras de Marcelino en su entrevista con Superdeporte son clarificadoras. A la pregunta de si se puede afirmar que el Valencia CF no ha acertado con la delantera de Champions que ha montado, esto responde: «A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada en la que sabíamos que había una exigencia de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado, hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final, pero ahora mismo, no reconocer eso, es no ser sinceros». Y a la pregunta de «en qué medida se siente defraudado con el rendimiento de Gameiro y Batshuayi» esto responde: «Más que defraudado, creíamos que el nivel de rendimiento en concreto de estos dos delanteros iba a ser mejor que el que ha sido hasta ahora. Las expectativas eran mayores al rendimiento mostrado hasta ahora».



Un delantero y un banda

Pues bien, llegados a este punto, diferentes fuentes del club señalan a este periódico que ahora mismo no se descartaría que solo saliera uno de los dos delanteros y se fichara a otro y también un jugador de banda, y que el delantero que saliese sea Gameiro. Es decir, el Valencia ahora mismo se ha dado cuenta de lo complicado que es traer dos puntas y está peleando por deshacerse de Gameiro porque para Marcelino está por detrás de Rodrigo, Santi Mina y Batshuayi. Eso sí, de momento, hay más equipos interesados en el delantero belga que no en Gameiro. Al Milan y el Mónaco, se suman ahora el Cristal Palace de la Premier League y la Roma de Italia.