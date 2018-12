Zaza puede cambiar de equipo

El Milan está buscando delantero para este mercado de invierno y tiene en la agenda a un ex jugador del Valencia CF. Se trata de Simone Zaza, que el pasado verano fue traspasado por el conjunto de Mestalla al Torino de la liga tialiana.. De hecho, el Milan fue uno de los equipos que quiso hacerse con los servicios del delantero italiano, que finalmente fue traspasado al Torino.

Zaza no está brillando en exceso en el Torino, le ha costado entrar en el once titular y solo ha marcado un gol. Desde que el técnico Mazzarri armó un tridente en ataque con Iago Falqué, Bellotti y él, ha jugado con más regularidad, pero lo cierto es que no está haciendo una buena temporada.