Chicharito es el delantero que quiere el Valencia CF

Tendrá razón o no, pero lo ha dicho por pasiva, por activa, en castellano y en román paladino que es la lengua que todo el mundo entiende: el problema del Valencia CF esta temporada es el gol. Y de manera más precisa, el remate, la definición. Quien lo dice es Marcelino, que es el entrenador y por ello Mateu Alemany y Pablo Longoria, director general y jefe del área técnica, quieren fichar un delantero que sea eso, un rematador, un cazagoles. No uno que pueda jugar de segundo punta y caer a bandas, ni otro que pueda hacer de boya y jugar para el equipo aguantando el balón de espaldas mientras espera la llegada de la segunda línea, ni siquiera un cohete que rompa las líneas enemigas por punta de velocidad; Marcelino quiere un rematador en el área, un futbolista que hubiera hecho el 2-0 ante el Celta de Vigo en Mestalla, el 1-0 ante el Girona o el 0-2 en Ipurua ante el Eibar, porque cree el entrenador asturiano que esos son los puntos que le faltan al equipo y que hacen que la temporada transcurra muy por debajo de lo que él, el club y los propios aficionados, esperaban a principio de temporada.

En definitiva, que se busca gol. SUPER ya informaba que además de un cazagoles, el entrenador quiere que conozca a liga española como mínimo, y también el idioma por aquello de la aclimatación. El Valencia CF necesita un futbolista que pueda rendir desde el primer día.

A estos condicionantes deportivos se han de sumar los económicos, y es que el Valencia anda justo de límite salarial, el control financiero al que la Liga de Fútbol Profesional somete a los equipos, y por lo tanto no puede hacer grandes desembolsos económicos porque además quiere fichar también un jugador de banda, un futbolista profundo y con desborde. Todo ello lleva a que en estos momentos Mateu Alemany y Longoria estén pendientes de futbolistas que quieran salir de sus equipos. En otras palabras, que tal y como informaba este diario, el Valencia CF está muy pendiente del mercado de la Premier League, y ahí, según han señalado fuentes del club, hay un futbolista que está muy bien colocado; el mexicano Javier Hernández El Chicharito. Eso sí, para que pueda fichar por el conjunto de Mestalla primero tiene que tener la voluntad de abandonar su actual club, el West Ham que entrena el chileno Manuel Pellegrini.

Lo cierto es que el equipo británico está buscando en el mercado para reforzarse tanto en ataque como en el centro del campo para dar un salto en la clasificación y no tener problemas con el descenso. El proyecto de Pellegrini no estaba pensado para sufrir en la tabla, pero la realidad es que empezó la temporada muy mal y poco a poco ha ido remontando el vuelo. Actualmente es el undécimo clasificado de la Premier League y quiere dejar de mirar a los puestos de abajo y tratar de buscar los puestos que dan derecho a jugar competición europea. Si el West Ham es capaz de fichar un delantero, el mexicano Chicharito se planteará seriamente abandonar el equipo y el Valencia CF entrará en acción, está por ver si con una cesión, si con un traspaso o con una cesión y una opción de compra obligada o no. El West Ham pagó algo más de 17 millones de euros por el delantero mexicano en 2017, cuando militaba en el Bayer Leverkusen, y le hizo un contrato hasta 2020.



A rebufo de mercado

Chicharito no es la única opción que maneja el Valencia CF, es una de las que más gusta por condiciones deportivas y porque se puede poner a tiro, pero el club de Mestalla está obligado a manejar más opciones ya que no tiene poder en el mercado, es decir, si no puedes ir a fichar y debes esperar a que el resto de equipos mueva ficha, estás obligado a tener una lista de delanteros más o menos amplia. Si vas con dinero, haces una oferta por el futbolista que te gusta. Esta es la causa por la que no se espera que la llegada del delantero pueda ser inmediata, al contrario, el Valencia tiene que esperar a que se mueva el mercado al tiempo que busca una salida para Gameiro y Batshuayi.