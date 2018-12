Chicharito: Negociación abierta entre Valencia CF y West Ham

El Valencia CF quiere fichar un delantero en el mercado invernal y ya ha elegido. Como publicara ayer este diario el futbolista del West Ham, Javier Hernández el Chicharito, es el que más gusta y se puede decir en estos momentos, que es el favorito. Es más, según ha podido saber SUPER, ha habido contactos directos entre el Valencia CF y el propio jugador para conocer de primera mano la predisposición del futbolista mexicano a jugar en el conjunto de Mestalla en caso de que el West Ham fiche un delantero en este mercado invernal y él pueda salir.

La negociación por lo tanto está en marcha pero desde el club de Mestalla se desprende cierta cautela porque una cosa es hablar y negociar y otra fichar un futbolista. Chicharito encaja en los parámetros deportivos que pide el entrenador Marcelino García Toral, y puede encajar en los parámetros económicos, pero todavía tiene que darse una situación: que salga del West Ham. El conjunto inglés que entrena el chileno Manuel Pellegrini quiere fichar un delantero para reforzar el ataque y esto provocaría que el futbolista americano tenga muchas menos oportunidades de jugar y se plantease la salida. Si se dan estas dos circunstanciáis, se puede afirmar que el Valencia CF es el mejor colocado para llevarse al delantero por el que también suspiran otros equipos de la Liga española como el Betis o el Sevilla, que quieren reforzarse en la parcela ofensiva.

Las condiciones de una posible salida de Chicharito del West Ham no se saben con exactitud, pero pasan por una cesión hasta final de temporada. A partir de ahí es donde está la dificultad, es decir, si el Valencia tiene una opción de compra, si la opción de compra es obligada o no, o si está supeditada a determinadas variables como un número determinado de partidos o incluso de goles. Sea como sea, parece que el acuerdo con el West Ham no será nada fácil, situación que pondrá a prueba hasta qué punto el conjunto de Mestalla está dispuesto a 'hipotecarse y obligarse' con el delantero mexicano más allá de esta temporada, y segundo, pondrá a prueba también las ganas o el interés del propio futbolista en jugar en el Valencia CF, porque su postura firme puede obligar al West Ham a ser más blando en la negociación.



Encaja para Marcelino

Deportivamente El Chicharito encaja casi como anillo al dedo en lo que quiere Marcelino si se tiene en cuenta que es el mercado de invierno, que tiene unas características diferentes al de verano porque se buscan jugadores concretos para solventar los problemas que tiene el equipo, y porque se ficha teniendo en cuenta más la ocasión o las posibilidades que te ofrece el propio mercado que la planificación. Teniendo en cuenta estas variables, Chicharito reúne las principales exigencias del entrenador Marcelino García Toral.

En lo futbolístico es un rematador, un futbolista de área. El técnico asturiano cree que el principal problema del Valencia es el gol y concretamente el remate, la definición, y por ello quiere un futbolista que se distinga precisamente por eso, por el remate y no porque sea rápido o tenga la capacidad de jugar para el equipo y hacer jugar a los compañeros. Y eso es Chicharito, un rematador. Además de esto, cumple dos requisitos, uno que ya ha jugado en la liga española y el segundo que habla el castellano, algo lógico porque es mexicano. El Chicharito ya estuvo una temporada cedido por el Manchester United en el Real Madrid, y aunque finalmente el conjunto blanco no apostó por él y no se lo quedó en propiedad, sus números como delantero suplente fueron buenos: 7 goles y 7 asistencias en 857 minutos.

El futbolista mexicano ya fue uno de los que manejó el Valencia CF el verano pasado, pero finalmente apareció la opción de Michy Batshuayi y se apostó por él. La tortilla ha dado la vuelta...