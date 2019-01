"Chicharito es un gran jugador pero veo a Batshuayi bien"

El central del Valencia CF , Gabriel Paulista se ha referido a la situación en la delantera con la posible salida de jugadores y la llegada de otros nuevos, como Javier 'Chicharito' Hernández. Explica el brasileño que el mexicano "es un gran jugador y si viene nos podría ayudar bastante, pero nosotros somos un gran equipo y una gran familia. Si viene o no, no es cosa mía, es del presidente y del mister, pero si viene tiene que ser para trabajar fuerte, para ayudar y competir con nosotros".

En ese sentido el jugador asegura que Michy Batshuayi "ha pasado por momentos difíciles como todos los delanteros nuestros, cuando no salen los goles es difícil. Ahora lo veo bien, cambió de año, empezó a trabajar muy bien y nosotros estamos para ayudar. Yo habló con él e intento hacer lo que puedo. Él ahora está concentrado y quiere ayudar mucho al club".

Gabriel se ve preparado para jugar este sábado si Marcelino así lo considera, se encuentra mejor de la lesión y ha comenzado a entrenarse con normalidad: "He estado dos semanas lesionado, pero ya me he recuperado, ya he comenzado a trabajar con el equipo, me siento muy bien, fuerte para competir y ahora es el entrenador quien toma la decisión. Si me quiere poner yo estoy listo para jugar".

El jugador habla de hacer borrón y cuenta nueva en este comienzo de año: "Tenemos que olvidarnos del año pasado y centrarnos en este inicio de temporada, ha empezado un año nuevo, tenemos que cambiar muchas cosas y conseguir que sea un año diferente. Nos hemos marcado el objetivo de mejorar en la competición, tenemos que hacer un buen trabajo y pelear por llegar lejos en la vida".

El brasileño ha visitado este miércoles junto a otros compañeros a niños que se encuentran hospitalizados en diferentes centros de València, una experiencia que según cuenta le ha emocionado: "Ver a los niños así es muy triste, venimos para intentar sacarles una sonrisa... Yo me emociono bastante porque no tengo niños, pero tengo sobrinos pequeños y para mí venir diez minutos para sacar una sonrisa a los niños es muy importante y mis compañeros sé que piensan igual".