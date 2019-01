El Valencia saca una sonrisa a los niños hospitalizados

El Valencia le sacó una sonrisa a los niños hospitalizados en La Fe, el Clínico Universitario, el General y el Doctor Peset. La plantilla protagonizó después del entrenamiento la tradicional visita navideña a los hospitales de la ciudad para animar y repartir regalos e ilusión a los más pequeños. El presidente Anil Murthy, el técnico Marcelino García Toral y los jugadores sacaron su lado más humano para hacer feliz a los alrededor de 300 niños que visitaron. "Este es el espíritu de la Navidad", decía el propio Anil.

El equipo hizo feliz a los niños con su lado más amable y un sinfín de regalos, aportados por la Fundació VCF. Fotografías y balones firmados por los propios jugadores, bufandas y saquitos con el escudo del Valencia... No faltó ningún detalle. "¿Te has portado bien?", decía cariñosamente Parejo a una niña de La Fe. "Os hemos traído este regalito para que podáis jugar", le decía Paulista mientras le regalaba un balón. Los niños y sus familiares disfrutaron de la visita y aprovecharon el momento para pedir otro regalo muy especial: una victoria del equipo contra el Alavés en Mendizorroza. Los 'peques' le trasladaron a los jugadores sus mejores deseos para el partido del sábado y el resto de la temporada.

La visita fue tan ilusionante para los niños como emotiva para los jugadores. Gabriel Paulista no tiene hijos, pero tiene sobrinos pequeños y le toca de cerca. Reconoce que la posibilidad de sacar una sonrisa a los más pequeños en el hospital es una de las experiencias más satisfactorias que le permite el mundo del fútbol. El brasileño reconoce que se emocionó viendo las caras de los niños. "Ver a los niños así es muy triste, venimos para intentar sacarles una sonrisa... Yo me emociono bastante porque no tengo niños, pero tengo sobrinos pequeños y para mí venir cinco o diez minutos para sacar una sonrisa a los niños es muy importante y mis compañeros sé que piensan igual", decía embriagado por la emoción. Lo mismo le pasó a Parejo. "Esta profesión nos da la posibilidad de hacer felices a los más pequeños con cualquier gesto y eso es algo que no podemos desaprovechar", reflexionaba el capitán.

Dani encabezó un despliegue de la plantilla por toda la ciudad impresionante. El presidente Anil Murthy, el técnico Marcelino García Toral y los futbolistas Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Gabriel Paulista, Michy Batshuayi, Kevin Gameiro, Mouctar Diakhaby, Carlos Soler, Santi Mina y Ferran Torres acudieron al Hospital Universitario La Fe. Hospital Clínico Universitario recibieron la visita de Jaume Doménech, José Luis Gayà, Ruben Vezo y Cristiano Piccini. José Luis Zaragosí -el patrono de la Fundació VCF-, Neto Murara, Dennis Cheryshev y Daniel Wass se desplazaron al Hospital General, mientras que Toni Lato y Ezequiel Garay se acercaron hasta el Hospital Universitario Doctor Peset. Solo Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia y Gonçalo Guedes se quedaron en la ciudad deportiva de Paterna recuperándose de sus lesiones.