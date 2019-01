Otro jugador del Valencia Mestalla que saldrá en enero

La salida de Álex Blanco no es la única que se está negociando en Paterna. Álex Centelles, otro de los pesos pesados del Valencia Mestalla, ya ha mantenido varias reuniones con el club para marcharse cedido en el mercado de invierno y seguir creciendo como futbolista en esta segunda parte de la temporada. El club ha dado el OK para que el jugador salga en enero en calidad de cedido y, de esta forma, no se interrumpa su proceso de formación. La dos partes entienden que el canterano ha cumplido un ciclo en el filial en Segunda B y ha llegado el momento de seguir desarrollándose en una categoría superior.

Álex fue el jugador de campo con más minutos del filial la temporada pasada, ha realizado dos pretemporadas con el primer equipo a las órdenes de Marcelino y este año era indiscutible para Miguel Grau en el carril izquierdo. Se espera que en los próximos días haga las maletas y se embarque en un nuevo proyecto deportivo. Ofertas encima de la mesa no le faltan. Los agentes de Centelles manejan propuestas interesantes de Segunda y del fútbol extranjero y en los próximos días se tomará una decisión respecto al destino definitivo. Según ha podido saber SUPER, hay un equipo de la Liga 123 dispuesto a apostar fuerte por Álex y la opción está vista con buenos ojos por parte del jugador. Es la preferida, pero no la única.

Centelles ya tuvo la posibilidad de salir cedido el pasado verano. El jugador valoró hasta última hora las opciones que tenía encima de la mesa. No fue fácil. El club exigía una cláusula de penalización a los equipos si Álex no disputaba un mínimo de partidos. Al final, Álex decidió quedarse en el filial y esperar las oportunidades en el primer equipo que no han llegado. Ni siquiera las ha tenido Toni Lato.



Con 100 millones de cláusula

El Valencia apostó fuerte por Álex a finales de mayo con una renovación hasta el 30 de junio de 2021 y un blindaje 'top' con una cláusula de rescisión de 100 millones al nivel de José Luis Gayà o Ferran Torres.