Apretón de Marcelino a Gameiro y Batshuayi: "se quieren quedar, pero..."

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar el encuentro que el Valencia CF jugará este sábado contra el Alavés en Mendizorrotza, así como el mercado invernal de fichajes, con las posibles salidas de Gameiro y Batshuayi y la posible llegada de Chicharito como puntos fuertes de la comparecencia. Ha aprovechado para enviar un mensaje a los dos delanteros: si de verdad se quieren quedar, han de apretar y rendir mucho más. Estas son sus declaraciones:

¿Hay alguna posibilidad de que Batshuayi o Gameiro salgan en el mercado invernal?

Nunca sabes lo que puede pasar, Kevin y Michy van con nosotros a jugar un partido a Vitoria un poco mermados dados sus procesos del último día pero con el ánimo de ayudar al equipo. Todo lo que tenga que suceder, sucederá. En mi cabeza solo está que a corto y medio plazo van a seguir con nosotros.

¿Considera que pueden lograr el nivel que tenían cuando se les fichó?

Todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar el rendimiento en función con lo que hemos hecho hasta ahora, tienen que ser conscientes de que así debe ser, ponen todo de su parte, tienen nuestra confianza en el mismo nivel que ellos saben que tienen que mejorar. El trabajo te lleva a lograr el fruto.

¿Cabe otro delantero?

No contemplo a día de hoy la posibilidad e quedarnos con cinco delanteros porque es masificar una posición y daría más problemas que beneficios, son buenos delanteros, no encuentran el gol porque así lo evidencian las estadísticas. Si un delantero sale porque todas las partes se ponen de acuerdo buscaremos una solución en el mercado.

¿Va a tener Ferran Torres la oportunidad que necesita? ¿Se va a quedar?

A día de hoy se ha ido un futbolista, comenté que no iba a venir un jugador para la parte de atrás y no va a venir uno para la parte de arriba si no sale uno o se alarga una lesión en el tiempo, que a día de hoy parece que no. Si sale un futbolista intentaremos por todos los medios meter otro porque viene un mes de enero dificilísimo, con seis partidos que pueden ser ocho y luego mes de febrero y marzo y sucesivo. Con los jugadores que tenemos ahora, por número, nos podemos arreglar pero si sale otro tendríamos que fichar.

¿Le preocupa la falta de efectivos?

La situación ideal para un entrenador es disponer de todas la plantilla, son circunstancias que vienen, en lo que va de temporada hemos tenido que vencer muchas adversidades en forma de lesión, sanción, de cara al gol... Todo eso puede llevar al equipo a ser más fuerte y a salir doblemente impulsados. Nos planteamos ir a Vitoria a ganar, es un equipo con unos números extraordinarios y que no ha perdido todavía en su campo pero eso no nos quita la ambición de ganar.

¿Qué partido espera contra el Alavés?

Nosotros tenemos que ir a la parte alta de la tabla, todos los que están por encima de nosotros son rivales directos. El Alavés no saca seis puntos, sería importantísimo para nosotros porque nos certificaría una racha de dos victorias consecutiva y aumentaría nuestra confianza, la de los futbolistas y la de un entorno absorbido por la negatividad. Tenemos bajas, tenemos que suplirlas y hay que intentar ser un equipo tremendamente intenso porque es lo que nos va a exigir un rival que utiliza mucho la segunda jugada, siempre hacia delante, balones laterales, es un partido de mucho duelo. Tenemos armas suficientes para ganar este partido.

¿Brindamos por la más que probable llegada de Chicharito?

Brindaremos por otras muchas cosas, por eso es imposible que brindemos. Es un jugador con una trayectoria internacional que nadie puede discutir pero me gustan mucho más los cuatro delanteros que tenemos.

¿Con qué intención ves a los delanteros? ¿Gameiro y Batshuayi quieren quedarse?

Son escenarios diferentes, en uno tenemos tres meses para planificar y ahora estamos compitiendo, este mercado es muchísimo más difícil que el de verano donde tenemos mucho más tiempo. A mí me transmiten que se quieren quedar y yo estoy encantado pero a la vez también les digo que tienen que aumentar el rendimiento para lograr más goles y mejorar los resultados. Confianza máxima pero deben de aumentar el rendimiento mostrado hasta ahora.

¿Cómo ha visto al equipo después de las vacaciones?

Los he visto muy bien, animados, tienen una magnífica actitud desde el inicio de la competición incluso en resultados adversos con la merma que supone. Estar una semana alejados de lo que es la competición y el fútbol les ha venido muy bien para limpiar su cabeza y sobre todo respaldados por cómo llegó la victoria contra el Huesca. Vimos reflejado cuál es la actitud de esta plantilla y el sentir de estos futbolistas. Vengo diciendo que estos jugadores lo están pasando mal, necesitan confianza, tienen un compromiso absoluto con el Valencia CF consigo mismo y con los compañeros pero unos resultados adversos les merma la confianza en sí mismo. Ellos van, van, van y van. En todos los partidos que ganamos y a partir del minuto sesenta o setenta tenemos miedo a ganar, implica que sufrimos. Entre todos tenemos que . Los he visto enérgicos y alegres, ojalá transformemos eso en rendimiento, eficacia y resultados. Ganar, ganamos muy poco, perder perdemos muy poco y empatar empatamos la de su madre.

¿El último mes puede condicionar el mercado?

Seremos poco profesionales si nosotros calificáramos la continuidad o la salida de un futbolista por el último mes, llevamos conviviendo con los jugadores desde el mes de agosto. No podemos tomar una decisión por el último mes, por nuestra parte sería de una pobreza profesional grande, muy grande. La situación del entrenador es optimizar su rendimiento porque capacidad tienen. El rendimiento es mejorable. Año nuevo, vida nueva. A meter goles, a trabajar y a ganar partidos.

¿Qué plazos tiene los lesionados?

Gabriel y Gameiro están convocados, el resto dentro de los plazos previstos. Coquelin va muy rápido, es el primero que estará disponible. Gonçalo y Kondogbia van más despacio.

¿El año pasado se fichó muy pronto en el mercado invernal, por lo que dice este año el mercado puede estar abierto hasta el día 31?

Sí, va a depender de si hay salidas. Éramos pocos jugadores y teníamos que sumar uno, dije una mentirijilla de que no pensábamos en el mercado para no distraer la atención pero este año es distinto

¿La frase que dijo usted de que el Valencia CF no espera a nadie es aplicable a Batshuayi y Gameiro?

En aquella frase quizás no estuve afortunado o no estuve bien pero el Valencia Cf es un club de una exigencia muy alta, ellos lo saben, un futbolista que viene aquí no puede venir de paseo. No puede. No queremos esa mentalidad en ningún futbolista. Queremos futbolistas ambiciosos, ganadores y con la ilusión de mejorar cada día. Tienen que ser conscientes de que su rendimiento debe de mejorar. Me considero responsable de no haber logrado el máximo rendimiento de cada uno de los jugadores. Es la primera responsabilidad del entrenador, lo asumo absolutamente.