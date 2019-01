El Chelsea se pone de perfil con la salida de Batshuayi

Batshuayi es un problema del Valencia CF. Así de firme es la postura oficial del Chelsea con respecto a la situación del futbolista belga. Sarri dejó claro públicamente que el delantero no tiene sitio en el equipo, por lo que queda descartada la posibilidad de que vuelva a Stanford Bridge, pero la cosa va más allá y es que los británicos se ponen de perfil y se limitan a remitir al Valencia CF a lo firmado. Entienden que los perjudicados en todo esto son el futbolista y el club de Mestalla y por lo tanto también son los que deben buscar una solución si el delantero no ha encajado. En este sentido, el Chelsea no está dispuesto a perder un euro con respecto al trato que hizo el pasado verano con el Valenca CF, por lo que para dar salida a Batshuayi un tercer equipo contratante debería asumir la parte proporcional del coste de la cesión según los términos acordados, es decir, la ficha más una cantidad ligeramente inferior al millón y medio de euros. Lo que está en los contratos defienden, es sagrado y así se lo han hecho saber al Valencia CF. No es una operación sencilla y el club trabaja para desbloquearla. El belga, entre tanto, prefiere quedarse en el Valencia CF, de momento no hay ninguna opción que le motive a irse.