"Nadie me ha dicho antes del partido que Marcelino no quería jugar"

"Nadie me ha dicho antes del partido que Marcelino no quería jugar"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, afirmó que "nadie" le dijo antes del partido que Marcelino García Toral, técnico del Valencia, no quería que se jugara por el hielo que tenía el césped de Mendizorroza.

Abelardo señaló en la sala de prensa tras la victoria de su equipo que "si el campo estaba mal, lo estaba para los dos", y recordó que no se entrenan "cada día en hielo".

Destacó que fue un partido "de toma y daca por parte de los dos equipos" y reconoció que los valencianistas estuvieron "mejor al principio hasta su gol", pero resaltó que a partir de ese momento los albiazules hicieron un gran encuentro. "Hemos estado muy bien y remontar un partido al Valencia no es fácil", valoró, y agregó: "En la segunda parte no hemos recibido ocasiones".

Admitió que le sorprendió "la defensa de cinco de Marcelino" y que al principio les costó un poco porque no lo habían valorado. "El gol nos dio un espaldarazo y el equipo ha estado espectacular, así que hay que valorar lo que esta haciendo este equipo", remarcó Abelardo, que apuntó que "hay que poner un monumento a los futbolistas" del Alavés, en referencia a la gran temporada que están completando.

"Me alegro por los jugadores y por la afición que es una bendición, pero hemos jugado 18 partidos y hay que seguir con la misma humildad", recalcó el técnico del Glorioso, que aplaudió que están "a un nivel defensivo importante", pero manifestó que lo que más le gusta es que han reaccionado a partidos en los que no han estado bien.

"Estoy disfrutando como un enano porque desde que he llegado todo me ha salido de cara, los jugadores creen en lo que les digo y eso buenísimo para mí", dijo un satisfecho Abelardo, que no cambió el discurso y destacó que "hay que disfrutar de esto porque no llegarán momentos tan buenos".