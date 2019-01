El Valencia CF ha hecho oficial este sábado el fichaje de Lolo Plá.





?El delantero Lolo Pla, procedente del @elchecfoficial, jugará hasta final de temporada en el #VCFMestalla



Bienvenido al filial ????????@Academia_VCF — Academia Valencia CF ? ? (@Academia_VCF) 5 de enero de 2019

. El delantero de 25 años, propiedad del Elche, se ha convertido este sábaso 5 de enero en jugador del filial en calidad de cedido. El viernes llegó a València y este sábadoy se ha puesto a las órdenes de Miguel Grau en el entrenamiento. No se descarta que entre en la lista de convocados contra el Espanyol B. El club ha pensado en el extremeño para resolver los problemas de ataque del equipo, reforzar el equipo con goles y experiencia y ayudar al equipo a a salir de los puestos de descenso a Tercera.. El propio Recre ya lo ha hecho oficial con un comunicado. «El Decano ha alcanzado un acuerdo con el jugador Lolo Plá, mediante el cual queda extinguido el contrato que unía a ambas partes. Desde el Recreativo se quiere agradecer el comportamiento personal y profesional al jugador durante toda la etapa que ha permanecido en la entidad. Así como al Elche CF, por las facilidades ofrecidas».. El extremeño, con contrato hasta 2020, conoce la Segunda B de su paso por el Toledo, el Cádiz o el Lugo. Esta temporada en el Recre no ha conseguido ser protagonista con solo 9 partidos que no le han permitido desarrollar su fútbol.El de Lolo no es el único movimiento que se va a producir en el mercado de invierno. EEl Mestalla, además, tantea el mercado para buscar sustitutos en la banda izquierda y reforzar otras posiciones del campo.