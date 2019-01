Este es el plan del Valencia CF con Aderllan Santos

El Valencia CF está dispuesto a evitar por todos los medios que Aderllan Santos pise València sin resolver su futuro. El central brasileño, que tiene todavía por delante un año y medio por delante de contrato y no entra en los planes de Marcelino, recibió un permiso extra de quince días a partir del día 1 de enero para resolver su futuro y así no presentarse de vuelta en las instalaciones de Paterna.

El tiempo pasa y de momento no hay noticias pero el Valencia CF está dispuesto a poner en práctica una estrategia de presión para que encuentre equipo si puede ser dejando algún ingreso en caja mejor, aunque rescindirle el contrato es una opción que no se descarta. En el club son conscientes de que la escena de Aderllan Santos entrenando en Paterna no va a producirse. Si pasan los quince días sin que el brasileño haya encontrado equipo el Valencia CF le dará, si es necesario, otra prórroga. El agente del jugador busca destino con la preferencia de seguir jugando en Europa. Aderllan ya jugó en el Sporting de Braga hasta 2015, cuando llegó al Valencia CF.